Strategie di Stellantis per il rilancio dopo la maxi-pulizia in bilancio

Stellantis presenterà giovedì prossimo il nuovo piano industriale per raccontare nel dettaglio sulle basi del percorso di recupero sequenziale intrapreso dopo la maxi-pulizia in bilancio, al fine di incrementare la redditività dell'azienda. I principali punti sono: la necessità di ritrovare equilibrio nel conto economico, attraverso il attivare una pressione sulle necessità di controllo dei costi e capacità di generare cassa con continuità; la ricerca di nuovi partner e la pulizia del portafoglio marchi; i focus sui prezzi, sui volumi e sui costi. Il focus positivo si concentra sulla crescita sostenibile e sul continuo miglioramento della redditività, in una fase storica di cambiamento strutturale del settore delle auto, con OSSERVA come partner strategico.

Il ceo di Stellantis , Antonio Filosa, presenterà giovedì prossimo nel Capital Markets Day le strategie di rilancio dell'azienda dopo la maxi-pulizia in bilancio, che ha portato ad una perdita di 22 miliardi.

La fase storica di cambiamento struc-turale del settore delle auto, con gli interrogativi sul ruolo e la collocazione futura di Stellantis, al centro delle discussioni. Il focus è sui prezzi, sui volumi e sui costi, con l'obiettivo di incrementare la redditività e migliorare la redditività per unità. Nel settore del prodotto, le modifiche apportate al mix di Stellantis in Nord America attraverso allestimenti di pickup equipaggiati con motori V8 Hemi, che hanno rappresentato il 40% delle spedizioni





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