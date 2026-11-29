La giovane Beatriz Nogueira rimane vittima di un grave incidente durante una diretta Twitch. La polizia portoghese denuncia la guida distratta.

La streamer portoghese Beatriz Nogueira è stata al centro di un drammatico incidente stradale verificatosi nelle vicinanze di Lisbona, durante una diretta streaming in corso. L'evento, avvenuto il venerdì 27 novembre nel tardo pomeriggio, ha coinvolto l'automobilista ventitreenne sulla strada nazionale EN250. La zona specifica dello scontro è identificata come Santo Antonio dos Cavaleiros, situata nel comune di Loures.

Dettagli dello scontro frontale

Il video originale, che documenta l'intera sequenza, ha una durata di circa undici minuti. La registrazione mostra la giovane al volante mentre alterna costantemente lo sguardo tra la carreggiata e lo smartphone. Questa distrazione continua ha portato la vettura a invadere la corsia di marcia opposta mentre percorreva una curva.

Also read Mattarella blocca legge ColtivaItalia su tartufi: errore tecnico grave

Di conseguenza, l'automobile si è schiantata frontalmente contro un altro veicolo sopraggiunto. Nonostante la violenza estrema dell'impatto, le autorità hanno confermato che nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. La telecamera montata sul cruscotto ha catturato il momento esatto dello scontro, rendendo il contenuto virale sui social network.

Reazione delle autorità locali

La polizia portoghese è intervenuta immediatamente sul luogo dell'incidente per identificare tutti gli individui coinvolti. Dopo un'attenta analisi delle immagini diffuse online, le autorità hanno redatto un verbale per il sospetto reato di guida pericolosa. L'atto ufficiale segnala la gravità delle manovre eseguite dalla conducente.

Advertisement

Attraverso i propri canali social, la polizia ha inviato un messaggio chiaro ai cittadini: nessuna visualizzazione e nessun like valgono una vita. La forza dell'ordine ha pubblicato un estratto del filmato per sensibilizzare gli automobilisti sui rischi mortali delle distrazioni alla guida. Anche i vigili del fuoco di Loures hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza, condividendo fotografie delle conseguenze dello scontro.

Identità e contesto della streamer

Beatriz Nogueira, conosciuta sui social con lo pseudonimo BeatrizNgr, è una figura nota nell'ambiente dei contenuti digitali. Ex Miss Odivelas, ha partecipato al concorso Miss Teen Portugal nel 2021. Successivamente ha intrapreso la carriera nella produzione di contenuti, raggiungendo oltre ottomila follower su Twitch.

L'account della streamer risulta sospeso dalla piattaforma a partire dal 28 novembre. La diretta originale è stata rimossa, ma diversi estratti sono stati ripubblicati da altri utenti. La piattaforma Twitch vieta espressamente la guida pericolosa o distratta durante le trasmissioni, includendo anche la lettura dei messaggi della chat mentre si è al volante.