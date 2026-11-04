Streaming del mese: dieci titoli da non perdere tra spy story, cinema d'autore e nuove serie

Una panoramica delle novità in streaming del mese, dalla spy story Black Doves con Keira Knightley al film sudcoreano Possible Love di Lee Chang-dong, fino alle produzioni italiane e ai titoli storici e natalizi.

Il mese porta in streaming un calendario ricco di novità, tra ritorni molto attesi, film d'autore e nuove serie tutte da scoprire. La piattaforma apre le danze con Black Doves, una spy story che vede protagonista Keira Knightley, per poi proseguire con Possible Love, il nuovo film del regista sudcoreano Lee Chang-dong.

Nuove serie e film in streaming

Non mancano le produzioni italiane, con Chiaroscuro, mentre Vincent Cassel si prepara a conquistare Parigi nei panni di Quasimodo. Ecco una selezione di dieci titoli assolutamente da non perdere, pensata per accontentare sia gli appassionati di thriller e spionaggio sia chi cerca storie intense, commedie natalizie e racconti d'epoca. Nella serie Black Doves ritroviamo Keira Knightley nei panni di Helen, una spia che continua a fornire informazioni riservate all'organizzazione segreta delle Black Doves.

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Dopo gli eventi della prima stagione, la sua doppia vita diventa ancora più rischiosa, soprattutto mentre il marito Wallace si avvicina alla carica di primo ministro. Il racconto alterna tensione, intrighi politici e relazioni personali complicate, mantenendo sempre alta la suspense. Sul fronte cinematografico, Possible Love segna il ritorno alla regia di Lee Chang-dong, a otto anni dall'acclamato Burning.

Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del Gran Premio della Giuria, il film sudcoreano racconta l'incontro tra due coppie appartenenti a realtà sociali molto diverse, esplorando temi come il desiderio, le disuguaglianze e le scelte morali che definiscono le persone. Tra le novità italiane spicca Chiaroscuro, una serie crime che mescola commedia e mistero sullo sfondo affascinante del mondo dell'arte.

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Chiaroscuro e documentario su Avedon

Protagonista è Cosmo Speranza, un esperto di falsificazioni d'autore, che finisce per collaborare con l'ispettore Angelo Tiberi della Squadra Mobile di Roma. Nonostante le loro differenze di carattere e di metodo, i due formano un'insolita squadra investigativa, costretta a muoversi tra falsari, collezionisti e ambienti insospettabili. Il documentario di Ron Howard, invece, racconta la vita e la carriera di Richard Avedon, uno dei fotografi più influenti del Novecento, capace di rivoluzionare il mondo della moda e del ritratto.

Attraverso i suoi celebri scatti, l'artista ha immortalato personalità politiche, star dello spettacolo e grandi icone della moda, trasformando la fotografia in un linguaggio di verità e potere. Il catalogo prosegue con The Body, una serie che mescola thriller psicologico, horror e mistero soprannaturale. Attraverso la vicenda di un gruppo di ragazze, la storia esplora le loro paure, le fragilità e i turbamenti dell'adolescenza, con un tono inquietante che non rinuncia alla riflessione emotiva.

La serie è ideata, scritta e diretta da Quinn Shepard, già autrice della miniserie candidata all'Emmy Under the Bridge. Sul versante storico, arriva una produzione che riporta lo spettatore nell'Impero asburgico: l'imperatore Franz rientra dalla seconda guerra d'indipendenza profondamente segnato dal conflitto e tormentato dal rimorso per le numerose vite perdute. Elisabeth tenta di sostenerlo e di proteggere il loro matrimonio, cercando allo stesso tempo di promuovere cambiamenti all'interno dell'impero, in un equilibrio delicato tra sentimenti privati e doveri pubblici.

Per chi cerca leggerezza, una commedia romantica ambientata a Natale è la scelta perfetta per prepararsi alle feste. Una guardia del corpo pragmatica viene incaricata di proteggere un affascinante divo di film d'azione durante le festività. Tra i due scocca la scintilla, ma alcuni segreti vengono a galla rendendo il Natale molto più complicato. Il racconto unisce ironia, equivoci e momenti sentimentali, offrendo una visione spensierata da guardare in famiglia o in compagnia.

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Commedie natalizie e documentario finanziario

Di tutt'altro tono è il documentario dedicato a Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, due giovani idealisti, estremamente intelligenti e ambiziosi, che hanno cercato di reinventare in un batter d'occhio il sistema finanziario globale, prima di essere accusati di aver sottratto otto miliardi di dollari. Una vicenda che molti hanno definito la storia dei Bonnie e Clyde della Gen Z, un racconto di ambizione, illusioni e caduta. Infine, la celebre fiaba di Cenerentola viene raccontata da un punto di vista inedito.

Steps mette al centro della storia le sue famigerate sorellastre: frustrata per essere sempre messa in secondo piano, Lilith decide di impossessarsi della bacchetta magica della fata madrina e, con l'aiuto della sorella Margot, manda all'aria il ballo. Il film ribalta i ruoli tradizionali e offre una lettura ironica e moderna del classico. Chiude la rassegna Quasimodo, interpretato da Vincent Cassel.

Ispirato alla figura del celebre campanaro di Notre Dame de Paris di Victor Hugo, il film di Jean-François Richet è ambientato nella Parigi del 1830, sconvolta da un'epidemia di colera e attraversata da forti tensioni sociali. Al centro della storia c'è un umile scalpellino dal volto sfigurato, un uomo emarginato che lotta per trovare il proprio posto in una città divisa tra ricchezza e miseria. Un mese di streaming davvero ricco, con titoli per ogni gusto.