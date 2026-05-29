Stress termico a Roma: oltre 100 giorni all'anno di disagio, non solo ondate di calore

Uno studio Enea su Roma rivela che lo stress termico si verifica per oltre 100 giorni all'anno, superando di gran lunga le ondate di calore. L'indice Moci, che integra temperatura, umidità, vento e radiazione, mostra come il disagio termico sia più frequente e prolungato, con impatti sulla salute e necessità di nuove strategie di adattamento.

A Roma i cittadini sono esposti a un marcato disagio termico a causa di temperature elevate per oltre 100 giorni all'anno, un numero che supera di gran lunga quello delle giornate caratterizzate da ondate di calore .

Questo dato emerge da una ricerca condotta da Enea in collaborazione con l'università La Sapienza e Serco Italia Spa, pubblicata sulla rivista Atmosphere. Lo studio introduce nuovi elementi per identificare lo stress termico, includendo variabili come vento, umidità e radiazione solare, oltre alla semplice temperatura dell'aria. La percezione termica umana all'aperto, infatti, dipende da una combinazione di fattori meteorologici che possono generare disagio anche in assenza di un'ondata di calore ufficiale.

La ricerca si è concentrata su Roma, analizzando il periodo maggio-settembre dal 2018 al 2023. Per valutare lo stress termico è stato utilizzato l'indice Moci (Mediterranean outdoor comfort index), che trasforma le sensazioni soggettive di caldo o freddo in valori numerici su una scala da -3 a +3. Un evento di stress termico è definito come un periodo di almeno sei giorni consecutivi con valori massimi giornalieri del Moci pari o superiori a 0,5.

I dati provengono dalle stazioni meteorologiche di Collegio Romano e Boncompagni. I risultati mostrano che, sebbene tutti i giorni di ondata di calore siano anche giorni di stress termico, non vale il contrario: nel 2018 solo il 60% dei giorni di stress termico coincideva con ondate di calore, percentuale scesa al 40% nel 2022. Il triennio 2021-2023 è stato il più estremo, con temperature minime fino a 28 °C nel 2023 e massime di 40,5 °C nel 2022.

Particolarmente rilevante il 2019, quando non si è registrata alcuna ondata di calore ma ben 99 giorni di stress termico. In generale, gli episodi di stress termico hanno superato i tre mesi in quattro dei sei anni considerati, mentre le ondate di calore hanno superato un mese solo dal 2021 al 2023. Ciò significa che lo stress termico è più frequente e prolungato, con implicazioni significative per la salute pubblica e la pianificazione urbana.

La ricerca sottolinea l'importanza di considerare indici bioclimatici completi per valutare il comfort termico e adottare misure di adattamento al cambiamento climatico





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