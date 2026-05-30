Stressante attesa a Orio al Serio e altri titoli in aggiornamento

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Doveva essere un normale volo da Bergamo a Bristol , ma per circa 80 passeggeri si è trasformato in una lunga e stressante attesa durata oltre cinque ore a bordo dell'aereo fermo sulla pista dell'aeroporto di Orio al Serio...

Il volo è riuscito a partire soltanto intorno alle 23.15, molte ore dopo l'orario programmato... Alcuni passeggeri hanno riferito di essere arrivati a destinazione nel cuore della notte, dopo un viaggio complessivamente durato circa 12 ore. Vista l'entità del ritardo, superiore alle cinque ore, Ryanair ha successivamente informato i viaggiatori della possibilità di richiedere il rimborso previsto dalla normativa europea sui disservizi aerei. Notizia in aggiornamento...

Ragazzo di 15 anni muore per un malore, la tragedia in una piscina di un campeggio... L'uomo evirato nel sonno dall'ex compagna compare in un video con Borrelli e Pisani: '100mila euro per la ricostruzione'... Blue Origin, il razzo di Bezos esplode durante i test sulla rampa di lancio: una palla di fuoco avvolge il sito a Cape Canaveral... Sara, le pagelle...

Pamacheli ritorna sul palco con una nuova serata. La sera di лицoso grec





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