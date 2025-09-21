Stretta anti-evasione: blocco stipendi per dipendenti pubblici con debiti fiscali

La manovra finanziaria del 2025 introduce nuove misure per contrastare l'evasione fiscale, con il blocco automatico di una parte dello stipendio per i dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro e stipendi superiori a 2.500 euro al mese. La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio e coinvolgerà circa 30.000 statali.

Nuova stretta anti- evasione fiscale in arrivo, con l'attenzione puntata sui dipendenti pubblici . La manovra finanziaria del 2025, approvata lo scorso dicembre, introduce una misura restrittiva che mira a combattere l'evasione e a recuperare i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate. Questa volta, la 'scure' si abbatte su coloro che, pur essendo dipendenti pubblici , presentano debiti fiscali significativi e percepiscono stipendi superiori a una determinata soglia.

La norma, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, prevede il blocco automatico di una parte dello stipendio per coloro che rientrano nei criteri stabiliti, un meccanismo che ha l'obiettivo di garantire il recupero delle somme dovute al Fisco.\Secondo le stime fornite nella relazione tecnica che accompagna la legge di Bilancio, un numero considerevole di dipendenti pubblici si trova in una situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate. Si parla infatti di circa 250.000 statali che hanno debiti fiscali non saldati superiori a 5.000 euro. Tuttavia, la platea dei potenziali interessati dalla misura è più ristretta, in quanto il blocco dello stipendio riguarderà solo coloro che percepiscono una retribuzione mensile superiore a 2.500 euro. Le stime indicano che circa 30.000 dipendenti pubblici rientrano in questa fascia, con un reddito medio mensile stimato intorno ai 3.500 euro. Per questi soggetti, il pignoramento massimo previsto sarà pari a un settimo dello stipendio, corrispondente a circa 500 euro mensili, fino all'estinzione completa del debito fiscale. Questa misura rappresenta un significativo inasprimento delle politiche di recupero crediti da parte dello Stato, con l'intento di aumentare l'efficacia nella lotta all'evasione fiscale e garantire una maggiore equità nel sistema tributario. Il meccanismo prevede controlli sistematici su ogni pagamento di stipendi e pensioni, assicurando che la verifica dell'adempimento fiscale avvenga in modo automatico e continuo.\Il funzionamento del meccanismo è semplice ma efficace. A partire dal 1° gennaio, ogni volta che lo Stato effettuerà il pagamento di uno stipendio o di una pensione, scatteranno automaticamente le verifiche. Se il dipendente risulterà inadempiente nei confronti del Fisco e se il suo stipendio supererà la soglia stabilita, scatterà il blocco di una parte della retribuzione. Questa procedura automatizzata consentirà di velocizzare i tempi di recupero dei crediti e di ridurre il rischio di evasione. La misura, pur generando preoccupazioni tra i dipendenti pubblici interessati, è vista dal governo come uno strumento indispensabile per garantire la sostenibilità del sistema fiscale e per promuovere la giustizia sociale. L'introduzione di questa stretta anti-evasione rappresenta un segnale chiaro della volontà del governo di contrastare l'evasione fiscale in modo deciso e di tutelare i contribuenti onesti. L'impatto di questa misura sull'economia e sulla vita dei dipendenti pubblici interessati sarà monitorato attentamente, ma l'obiettivo principale rimane quello di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di garantire un sistema fiscale più equo e trasparente. Le implicazioni legali di questa norma sono importanti e potrebbero portare a contenziosi, ma l'intento principale rimane quello di garantire che i debiti fiscali vengano saldati e che il sistema fiscale sia più efficiente





Evasione Fiscale Dipendenti Pubblici Stipendi Fisco Pignoramento Manovra Finanziaria Agenzia Delle Entrate Debiti Fiscali

