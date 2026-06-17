Stretto di Hormuz chiuso, l'accordo USA‑Iran apre nuovi guadagni per Teheran

Dopo tre mesi di blocco, le petroliere iraniane hanno ripreso a transitare nello stretto di Hormuz. L'intesa tra Washington e Teheran porta a un pacchetto di concessioni del valore di circa trenta miliardi di dollari, con potenziali incrementi di esportazione e impatti sui prezzi globali del petrolio.

Per tre mesi lo Stretto di Hormuz è rimasto chiuso al traffico navale, bloccando la via attraverso la quale transita circa un quinto della produzione mondiale di petrolio.

Nessuna nave cisterna è passata ufficialmente, ma con la conferma dell'intesa tra Washington e Teheran hanno ripreso a muoversi i primi barili, anche prima della firma del memorandum. Tre petroliere iraniane, cariche quasi cinque milioni di barili, hanno attraversato la zona di blocco senza nascondersi, segno evidente di una nuova apertura.

Il prezzo del Brent è sceso sotto gli ottanta dollari per la prima volta in novanta giorni e i mercati hanno subito reagito con entusiasmo, tanto che anche l'ex presidente Donald Trump ha celebrato la notizia sui social. Dietro l'apparente festa dei prezzi, però, si nasconde un accordo dal valore economico record. Le concessioni fatte da Washington a Teheran equivalgono a un assegno di almeno trenta miliardi di dollari, cinque volte superiore a quello concesso dal successivo governo Biden.

Tra gli impegni ci sono la riattivazione di asset per un valore stimato di venti miliardi, la sospensione di sanzioni energetiche e la possibilità per il petrolio iraniano di rientrare nei mercati a prezzo pieno. Queste misure, seppur sotto forma di promesse, trasformano il nuovo accesso al canale in un guadagno potenziale di decine di miliardi per Teheran.

L'Iran non ha mai smesso di inviare petrolio nonostante le pressioni internazionali, vendendolo a sconti radicali - in media otto‑dieci dollari al barile rispetto al Brent - per trovare acquirenti disposti a ignorare le sanzioni. La maggior parte dell'export passa attraverso l'isola di Kharg, fulcro della logistica petrolifera iraniana, dove si gestiscono circa tre milioni di barili al giorno. Quasi due milioni sono consumati internamente, mentre il resto, circa un milione e mezzo, è destinato all'esportazione.

I prodotti principali sono l'Iran Light, più richiesto sui mercati internazionali, e l'Iran Heavy, adatto alle raffinerie più vecchie del Golfo del Messico. Prima del conflitto, a marzo 2025, l'export iraniano generava circa quattro miliardi di dollari al mese. Nel marzo 2026, secondo Reuters, l'incasso è salito a cinque virgola sette miliardi, spinto dall'aumento dei prezzi dovuto alla chiusura dello stretto.

Tuttavia, il blocco navale americano a metà aprile ha quasi azzerato le esportazioni. Con la firma dell'accordo prevista in Svizzera, si prevede una normalizzazione: senza sanzioni, il Financial Times stima che l'Iran possa aggiungere cinquecento mila barili al giorno alla produzione corrente, portando l'export a due milioni di barili giornalieri. A ottanta dollari al barile, ciò rappresenterebbe cinquantotto miliardi di dollari annui, dieci miliardi in più rispetto al periodo pre‑guerra.

L'AIE prevede che, se l'accordo reggerà, le esportazioni iraniane si riprenderanno gradualmente, creando un surplus significativo entro il 2027 e contribuendo a una crescita più veloce della produzione globale rispetto alla domanda, con conseguente pressione al ribasso sui prezzi. Per Teheran, la logica rimane la stessa: un barile venduto a prezzo pieno è sempre più remunerativo rispetto a uno ceduto a sconto e a intermediari fidati, soprattutto se il principale cliente rimane la Cina





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