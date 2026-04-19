Stretto di Hormuz Chiuso Nuovamente: Tensioni Iran-USA Escalano, Scontro Interno al Regime.

L'Iran richiude lo Stretto di Hormuz, segno di divisioni interne e di un'intransigenza che ostacola i negoziati con gli Stati Uniti. Nel frattempo, navi rimangono bloccate e le proteste in Israele aumentano contro il governo Netanyahu.

Siamo giunti al cinquantunesimo giorno del conflitto in Medio Oriente, un periodo segnato dalla persistenza di due importanti cessate il fuoco: uno tra Stati Uniti e Israele da un lato e Iran dall'altro, e un altro tra Israele e il governo libanese, con il gruppo Hezbollah, alleato di Teheran, che per il momento ha deciso di rispettarlo. Tuttavia, lo Stretto di Hormuz rimane una zona di forte tensione e rimane chiuso. L' Iran aveva inizialmente annunciato la sua riapertura venerdì, ma nelle ore successive ha fatto un dietrofront, adducendo come motivazione il mantenimento del blocco navale da parte degli Stati Uniti .

Attualmente, non vi è alcuna data stabilita per la ripresa dei negoziati di pace, e le posizioni delle parti coinvolte continuano a essere diametralmente opposte.

La decisione dell'Iran di richiudere lo Stretto di Hormuz, a meno di ventiquattro ore dall'annuncio della sua apertura, ha portato alla luce uno scontro interno al regime che dura da tempo. Questo dissidio vede contrapposti alcuni leader politici iraniani e i Guardiani della Rivoluzione, una fazione molto più intransigente e recalcitrante a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti.

L'apertura dello stretto era stata inizialmente annunciata dal Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, con l'intento di favorire l'avvio di nuovi negoziati di pace. La chiusura, invece, è stata decisa dai Guardiani della Rivoluzione, che hanno comunicato la loro posizione tramite un messaggio radio nella notte tra venerdì e sabato. Il messaggio recitava testualmente: Apriremo lo stretto quando ci sarà ordinato dal nostro leader, l'Imam Khamenei, non dal tweet di qualche idiota.

Questa dichiarazione è stata immediatamente seguita da attacchi verbali nei confronti del Ministro Araghchi. Una fonte affiliata ai Guardiani ha criticato Araghchi, affermando che il Ministro degli Esteri dovrebbe riconsiderare questo tipo di comunicazioni. Ulteriormente, nella giornata di sabato, i Guardiani della Rivoluzione hanno sparato contro due navi commerciali che stavano attraversando lo Stretto di Hormuz.

La decisione dei Guardiani riguardo allo stretto evidenzia che i mediatori iraniani impegnati nei negoziati con gli Stati Uniti, e che finora hanno mostrato una certa disponibilità a fare concessioni, potrebbero non godere del pieno appoggio della frangia più estremista e potente del regime iraniano. I Guardiani della Rivoluzione, un corpo militare che risponde direttamente alla Guida Suprema, non sembrano essere stati significativamente indeboliti dal conflitto in corso. Anzi, secondo il giornalista Benoit Faucon, si sarebbero rafforzati.

Questa situazione ha un'ulteriore implicazione significativa: per il Presidente statunitense Donald Trump, ottenere concessioni dall'Iran che gli permettano di chiudere la guerra con una vittoria netta potrebbe rivelarsi estremamente difficile. Trita Parsi, vicepresidente del think tank statunitense Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha dichiarato che la resistenza degli ultraconservatori a un accordo con gli Stati Uniti è diventata ancora più rumorosa e rappresenta una sfida politica considerevole.

Nel frattempo, la nave mercantile italiana La Grande Torino, appartenente al gruppo Grimaldi e carica di automobili, rimane bloccata nel Golfo Persico. Al momento, è ferma di fronte alla costa iraniana, come indicato da MarineTraffic. Ieri, la nave risultava in navigazione e aveva iniziato una manovra per dirigersi verso lo stretto, ma l'ha interrotta dopo aver effettuato un giro su sé stessa.

Durante le ore in cui lo Stretto di Hormuz era rimasto aperto, tra venerdì e sabato, quindici navi sono riuscite a transitare, tra cui sei petroliere e quattro navi da crociera. Tra queste, vi era anche la Euribia, una nave da crociera della compagnia Msc. Questa nave era rimasta bloccata per settimane nel porto di Dubai e aveva fatto notizia all'inizio della guerra a causa della presenza a bordo di quasi (poi rientrati in aereo).

La Euribia, con a bordo solo l'equipaggio, è partita ieri intorno alle 9 ora italiana e ha aggirato lo stretto intorno alle 13:15, scegliendo la rotta più breve ed evitando di allungarsi attorno all'isola di Larak, dove le navi venivano solitamente deviate. La Euribia è considerata una delle navi da crociera più costose rimaste all'interno dello stretto, con un valore stimato di circa un miliardo di euro. Altre navi da crociera che sono riuscite a passare includono la Mein Schiff 4, la Mein Schiff 5 (entrambe tedesche) e la nave greca Celestial Journey. Tutte queste navi avevano ormai a bordo esclusivamente il loro equipaggio.

Parallelamente, sabato sera si è svolta a Tel Aviv una manifestazione contro il governo israeliano di Benjamin Netanyahu. L'evento è stato organizzato dal 'Consiglio del 7 ottobre', composto dalle famiglie degli israeliani deceduti nell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sugli eventi di quel giorno. I partecipanti alla protesta hanno accusato Netanyahu di star distruggendo la società israeliana dall'interno





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stretto Di Hormuz Iran Stati Uniti Guardiani Della Rivoluzione Negoziati Di Pace Conflitto In Medio Oriente Donald Trump Benjamin Netanyahu Hamas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’Iran dice che lo stretto di Hormuz è «completamente aperto»Come conseguenza del cessate il fuoco in Libano: non è chiaro però ancora in che termini

Read more »

Iran riapre Stretto di Hormuz, annuncio e reazione di Trump: la base dell'accordoTeheran annuncia la riapertura fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti, che scade il 21 aprile

Read more »

L’Iran annuncia la riapertura dello stretto di HormuzIl 17 aprile il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz in seguito all’entrata in vigore di un cessate il fuoco tra Israele e Libano Leggi

Read more »

Iran: Critiche interne per la riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump rivendica vittoriaMedia statali iraniani criticano il ministro degli Esteri Abbas Araghchi per l'annuncio sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, accusandolo di aver favorito Donald Trump e creato confusione. Emergono tensioni interne sulla strategia diplomatica.

Read more »

Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiusoL'Iran lo ha deciso perché gli Stati Uniti stanno continuando a bloccare i porti iraniani: tutte le notizie man mano che arrivano

Read more »

L’Iran dice che terrà chiuso lo stretto di HormuzI Guardiani della rivoluzione hanno legato la riapertura alla rimozione del blocco statunitense: tutte le notizie man mano che arrivano

Read more »