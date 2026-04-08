L'accordo di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti riapre lo stretto di Hormuz, ma con l'Iran in controllo. Analisi delle conseguenze sul commercio marittimo, i prezzi dell'energia e le dinamiche geopolitiche.

Quindi, lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell' Iran ? Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra, sarà l' Iran a decidere i termini, almeno per ora. La notte tra Iran , Stati Uniti e Israele prevede che l’ Iran riapra per due settimane lo stretto di Hormuz, garantendo quindi il passaggio sicuro delle navi senza il rischio che vengano attaccate.

Questa era una delle priorità del presidente statunitense Donald Trump, che però non ha ottenuto realmente quello che voleva, anzi. Lo stretto di Hormuz, che prima della guerra poteva essere attraversato liberamente dalle navi di tutto il mondo, oggi è di fatto controllato dall’Iran, e il cessate il fuoco non cambia questa situazione fondamentale. Inoltre, i danni causati dai bombardamenti iraniani alle infrastrutture energetiche del Golfo Persico continueranno ad avere conseguenze per molto tempo sui prezzi dell’energia. Il prezzo del petrolio è già sceso molto in seguito al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz rappresenta l’unico passaggio marittimo per le merci che devono uscire dal Golfo Persico, inclusi un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale liquefatto esportati a livello globale. Dall’inizio della guerra, l’Iran ne ha preso il controllo, consentendo il passaggio solo alle navi che considera non ostili e che hanno stipulato un accordo con il regime, in alcuni casi pagando un pedaggio. Il regime ha comunicato che, durante il cessate il fuoco, le navi potranno attraversare lo stretto «coordinandosi con le forze armate iraniane». Non è chiaro se continuerà la richiesta di pedaggio, ma con ogni probabilità, questo rientra in un piano in 10 punti per la fine della guerra presentato dall’Iran agli Stati Uniti, e su cui sono in corso trattative. Se l’Iran prendesse il controllo dello stretto in modo permanente, si creerebbe una situazione senza precedenti, con enormi conseguenze sui traffici marittimi e sulle disponibilità di petrolio e gas naturale in tutto il mondo. Sarebbe un esito completamente avverso a Trump, poiché darebbe al regime iraniano il potere di controllare uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo, basandosi sui propri interessi strategici. Come detto, prima della guerra la situazione era completamente differente: le navi attraversavano lo stretto di Hormuz in modo stabile e continuo, senza bisogno di autorizzazioni speciali, come previsto dai trattati internazionali. Di fatto, Trump ha negoziato per riaprire uno stretto che era già aperto prima della guerra iniziata dagli Stati Uniti. Molti osservatori hanno sottolineato la contraddizione: «Sembra che Trump abbia acconsentito a dare all’Iran il controllo dello stretto di Hormuz, una vittoria storica per l’Iran. Il livello di incompetenza è sbalorditivo e doloroso».\È stato anche riferito che gli Stati Uniti «aiuteranno con l’aumento del traffico» nello stretto e che «saranno fatti molti soldi». Tuttavia, non è chiaro se questi «soldi» siano direttamente legati allo stretto, e quindi a eventuali tasse sui passaggi, o più generalmente al cessate il fuoco. I media iraniani hanno suggerito che l’Iran e l’Oman, l’altro paese che si affaccia sullo stretto, continueranno a richiedere un pedaggio, e i proventi saranno destinati alla ricostruzione dell’Iran dopo la guerra. Donald Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca il 6 aprile 2026, ha dichiarato (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson). In ogni caso, la riapertura dello stretto, con o senza pedaggio, non riporterà subito la normalità: i traffici e le esportazioni di petrolio e gas non possono essere riattivati o interrotti nel giro di una notte. Sono basati su procedure lente e complesse, e in alcuni casi, per riparare i danni, ci vorranno anni. Diversi paesi hanno anche ridotto o sospeso la produzione, poiché, a causa del blocco delle esportazioni, non sapevano più dove stoccare le materie prime. Queste difficoltà operative, unite alla situazione di grande incertezza e alla mancanza di un accordo duraturo per la fine della guerra, complicano la ripresa dei traffici. L’annuncio del cessate il fuoco e della riapertura dello stretto, seppur temporanea e condizionata, è stato comunque accolto positivamente dai mercati, con un calo del prezzo del petrolio.\La guerra sta avendo ripercussioni significative anche sull’agricoltura italiana. Durante le oltre cinque settimane di conflitto, il blocco ha provocato un aumento considerevole dei prezzi del petrolio e del gas naturale, e numerosi paesi hanno adottato misure emergenziali per salvaguardare le scorte. I più colpiti sono stati i paesi in via di sviluppo, che dipendono fortemente dalle importazioni di energia. Questa situazione ha generato un aumento dell'inflazione globale e ha intensificato le preoccupazioni economiche in tutto il mondo. Nell'ambito delle politiche interne statunitensi, sono già state prospettate diverse strategie, dimostrando che, all'interno della sua amministrazione, nessuno sembrava avere una conoscenza precisa di come affrontare la situazione. Proprio sullo stretto, Trump ha subito uno dei fallimenti più evidenti della guerra: aveva richiesto agli alleati di collaborare per riaprire il passaggio militarmente, ma nessuno ha risposto al suo invito, e l'iniziativa è fallita





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