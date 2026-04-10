Stretto di Hormuz: Il cessate il fuoco non cambia il controllo iraniano

L'Iran mantiene il controllo sullo stretto di Hormuz nonostante il cessate il fuoco. Trump subisce un fallimento. Conseguenze sui prezzi del petrolio e sul commercio globale.

Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell' Iran ? Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l' Iran a decidere i termini, almeno per ora. La notizia, diffusa da fonti di Iran , Stati Uniti e Israele, prevede che l’ Iran riapra per due settimane lo stretto di Hormuz, garantendo quindi il passaggio sicuro delle navi senza il rischio che vengano attaccate.

Era una delle priorità per il presidente statunitense Donald Trump, che però non ha ottenuto davvero quello che voleva, anzi. Lo stretto di Hormuz, che prima della guerra poteva essere attraversato liberamente dalle navi di tutto il mondo, oggi è di fatto controllato dall’Iran e il cessate il fuoco non cambia questa situazione. Inoltre i danni causati dai bombardamenti iraniani alle infrastrutture energetiche del golfo Persico continueranno ad avere conseguenze per molto tempo sui prezzi dell’energia. Il prezzo del petrolio è già sceso molto in seguito al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è l’unico passaggio marittimo per le merci che devono uscire dal golfo Persico, tra cui un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale liquefatto esportati nel mondo. Dall’inizio della guerra l’Iran ne ha preso il controllo e permette di attraversarlo solo alle navi che considera non ostili e che hanno fatto un accordo con il regime, in alcuni casi pagando un pedaggio. Il regime ha dichiarato che durante il cessate il fuoco le navi potranno attraversare lo stretto «coordinandosi con le forze armate iraniane». Non è ancora chiaro se continuerà a chiedere il pedaggio, ma con ogni probabilità lo farà, in linea con il piano in 10 punti per la fine della guerra che l’Iran ha presentato agli Stati Uniti, e su cui sono in corso trattative. Se l’Iran prendesse il controllo dello stretto in modo permanente si creerebbe una situazione senza precedenti, con enormi conseguenze sui traffici marittimi e sulle disponibilità di petrolio e gas naturale in tutto il mondo. Sarebbe un esito completamente avverso a Trump, dato che darebbe al regime iraniano il potere di controllare uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo sulla base dei propri interessi. \Come detto, prima della guerra la situazione era completamente diversa: le navi attraversavano lo stretto di Hormuz in modo stabile e continuo, senza bisogno di autorizzazioni speciali, come previsto dai trattati internazionali. Di fatto, Trump ha negoziato un accordo per riaprire uno stretto che era già aperto prima della guerra iniziata dagli Stati Uniti. Molti osservatori stanno notando la contraddizione: «Sembra che Trump abbia acconsentito a dare all’Iran il controllo dello stretto di Hormuz, una vittoria storica per l’Iran. Il livello di incompetenza è sbalorditivo e doloroso», ha commentato un analista politico. Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti «aiuteranno con l’aumento del traffico» nello stretto e che «saranno fatti molti soldi». Non è chiaro però se i «soldi» siano direttamente legati allo stretto, e quindi a qualche tassa imposta sui passaggi, o più in generale al cessate il fuoco. I media iraniani suggeriscono che l’Iran e l’Oman, l’altro paese che si affaccia sullo stretto, continueranno a chiedere un pedaggio e i soldi verranno usati per la ricostruzione dell’Iran dopo la guerra. In ogni caso, la riapertura dello stretto, con o senza pedaggio, non riporterà subito la normalità: i traffici e le esportazioni di petrolio e gas non possono essere accesi o spenti nel giro di una notte. Sono basati su procedure lente e complesse, e in alcuni casi per riparare i danni ci vorranno anni. Vari paesi hanno anche ridotto o sospeso la produzione, perché con il blocco alle esportazioni non sapevano più dove stoccare le materie prime. Queste difficoltà operative, unite alla situazione di enorme incertezza e alla mancanza di un accordo duraturo per la fine della guerra, complicano la ripresa dei traffici. L’annuncio del cessate il fuoco e della riapertura dello stretto, seppure temporanea e condizionata, è stato comunque accolto positivamente dai mercati: il prezzo del petrolio ha subito un calo.\La guerra sta avendo conseguenze anche sull’agricoltura italiana. Nelle oltre cinque settimane di guerra il blocco ha causato un enorme aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale, e molti paesi hanno preso misure emergenziali per preservare le scorte. I più colpiti sono stati i paesi europei, che dipendono in larga misura dalle importazioni di petrolio e gas. Le implicazioni per l'economia globale sono significative, con possibili ripercussioni sulla crescita e sull'inflazione. Sul fronte politico, il governo americano ha affrontato diverse critiche per la sua gestione della situazione. Molti analisti ritengono che la strategia adottata non sia stata efficace nel proteggere gli interessi degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Alcune proposte sono state già prospettate, rendendo evidente che nella sua amministrazione nessuno sapesse davvero come fare. Proprio sullo stretto Trump ha riportato uno dei fallimenti più eclatanti della guerra: ha chiesto agli alleati di collaborare per riaprire il passaggio militarmente, ma nessuno ha accolto il suo invito e non se ne è fatto niente. La situazione rimane quindi complessa e incerta, con l'Iran che mantiene una posizione di forza nello stretto di Hormuz e la necessità di trovare soluzioni durature per garantire la stabilità dei mercati energetici globali





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