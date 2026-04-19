Stretto di Hormuz:Iran Diviso, Tensioni tra Guardiani e Politici, Blocco Marittimo Persiste

La persistente chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dei Guardiani della Rivoluzione evidenzia una profonda spaccatura all'interno del regime iraniano tra fazioni intransigenti e quelle più inclini al dialogo. Le implicazioni per i negoziati di pace e la stabilità regionale sono significative, mentre navi commerciali rimangono bloccate.

La complessa situazione nel Medio Oriente continua a destare profonda preoccupazione, giunti al cinquantunesimo giorno di conflitto. Attualmente, due cessate il fuoco rimangono in vigore: uno tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro, e un altro tra Israele e il governo libanese, con il gruppo Hezbollah, alleato dell'Iran, che per ora ha deciso di rispettarlo. Tuttavia, lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, una chiusura che evidenzia le profonde divergenze e le tensioni interne al regime iraniano.

La decisione dell'Iran di richiudere lo Stretto di Hormuz, intervenuta meno di 24 ore dopo averne annunciato la riapertura, ha portato alla luce uno scontro interno di lunga data tra alcuni leader politici iraniani e i Guardiani della Rivoluzione. Questi ultimi, noti per la loro intransigenza, si dimostrano riluttanti a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. L'iniziale annuncio di apertura dello stretto, fatto venerdì dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, con l'intenzione di favorire nuovi negoziati di pace, è stato disatteso. La decisione di chiusura è stata presa dai Guardiani della Rivoluzione, i quali hanno comunicato tramite un messaggio radio notturno: Apriremo lo stretto quando ci sarà ordinato dal nostro leader, l'Imam Khamenei, non dal tweet di qualche idiota. Tale dichiarazione, attribuita a un canale affiliato ai Guardiani, ha persino criticato l'operato del ministro degli Esteri, suggerendo che dovesse riconsiderare il tipo di comunicazioni.

Sabato, i Guardiani hanno ulteriormente aumentato la tensione sparando contro due navi commerciali che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Questa azione dei Guardiani dimostra che i mediatori iraniani impegnati nei negoziati con gli Stati Uniti, nonostante abbiano mostrato una certa disponibilità alla concessione, potrebbero non godere del pieno sostegno della fazione più estremista e potente del regime. I Guardiani della Rivoluzione, corpo militare che risponde direttamente alla Guida Suprema, non sembrano essere stati indeboliti dalla guerra; anzi, secondo il giornalista Benoit Faucon, si sarebbero addirittura rafforzati.

La situazione assume un'altra implicazione significativa: per il presidente statunitense Donald Trump, ottenere concessioni dall'Iran che gli permettano di dichiarare una vittoria netta sulla guerra potrebbe diventare un'impresa ardua. Trita Parsi, vicepresidente del think tank statunitense Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha sottolineato come la resistenza degli ultraconservatori a un accordo con gli Stati Uniti sia diventata più rumorosa, presentando una grande sfida politica. Nel frattempo, una nave battente bandiera italiana, la Grande Torino del gruppo Grimaldi, che trasporta automobili, rimane bloccata nel Golfo Persico, ferma davanti alla costa iraniana. La nave, che ieri risultava in navigazione e aveva iniziato una manovra per dirigersi verso lo stretto, ha interrotto il suo percorso dopo aver girato in cerchio.

Nelle ore in cui lo Stretto di Hormuz è rimasto aperto tra venerdì e sabato, prima della sua richiustura, quindici navi sono riuscite ad attraversarlo, incluse sei petroliere e quattro navi da crociera. Tra queste figurava anche la Euribia della compagnia Msc, rimasta bloccata per settimane nel porto di Dubai, il cui equipaggio è poi rientrato in aereo. La nave, con a bordo solo l'equipaggio, è partita sabato e ha percorso la rotta più breve evitando l'isola di Larak, dove solitamente le navi vengono deviate. La Euribia, con un valore stimato di circa un miliardo di euro, era tra le navi da crociera più costose rimaste all'interno dello stretto. Altre navi da crociera che sono riuscite a passare includono le tedesche Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5, e la greca Celestial Journey, tutte con a bordo solo l'equipaggio.

Parallelamente, sabato sera, si è tenuta a Tel Aviv una manifestazione contro il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. Il 'Consiglio del 7 ottobre', composto dai familiari delle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha organizzato la protesta chiedendo l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sugli eventi di quel giorno. I manifestanti hanno accusato Netanyahu di stare distruggendo la società israeliana dall'interno, evidenziando ulteriormente le tensioni politiche interne a Israele.

La chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dei Guardiani della Rivoluzione, avvenuta poco dopo la sua parziale riapertura annunciata dal ministro degli Esteri, rappresenta un indicatore chiaro della polarizzazione interna al regime iraniano e della difficoltà di raggiungere un accordo diplomatico con gli Stati Uniti. Questa dinamica interna, che vede la fazione più intransigente dei Guardiani prevalere sulle aperture più moderate, crea un ostacolo significativo per il raggiungimento della pace e per la risoluzione della crisi nel Mar Rosso. La capacità di imporre un blocco o di consentire il transito nello Stretto di Hormuz, un punto nevralgico per il commercio globale e in particolare per il trasporto di idrocarburi, conferisce ai Guardiani un potere di veto di fatto sulle decisioni politiche, minando l'autorità dei rappresentanti diplomatici.

Le ripercussioni di questa situazione si estendono ben oltre i confini regionali, influenzando i mercati energetici globali e la sicurezza delle rotte marittime internazionali. La permanenza di navi come la Grande Torino bloccata testimonia le conseguenze tangibili di queste tensioni geopolitiche per il commercio e per le compagnie marittime. L'incapacità di garantire una navigazione libera e sicura nello Stretto di Hormuz alimenta l'instabilità e rende più complessa la gestione della crisi da parte della comunità internazionale. L'appello di Trita Parsi sull'inasprirsi della resistenza ultraconservatrice evidenzia la sfida politica che il governo statunitense deve affrontare nel tentativo di ottenere concessioni significative dall'Iran, soprattutto in vista di una possibile risoluzione del conflitto.

In questo contesto, la protesta di Tel Aviv aggiunge un ulteriore livello di complessità alla già intricata situazione mediorientale. Le richieste di una commissione d'inchiesta e le accuse rivolte al governo Netanyahu riflettono un malcontento interno crescente e una critica alla gestione degli eventi che hanno portato all'attuale escalation. Questa pressione interna potrebbe influenzare, seppur indirettamente, le dinamiche negoziali o le strategie politiche adottate da Israele nel conflitto. La convergenza di crisi esterne e tensioni interne rende il quadro ancora più fragile e imprevedibile, con implicazioni profonde per la stabilità regionale e globale. La guerra, giunta al suo cinquantunesimo giorno, continua a presentare scenari in continua evoluzione, dove le decisioni di singoli attori e le dinamiche interne di potere giocano un ruolo cruciale nel determinare il futuro della regione.





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