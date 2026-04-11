Stretto di Hormuz: Stallo nei negoziati USA-Iran, tensioni sul controllo della via navigabile

I colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono arrivati a un punto critico, con l'Iran che insiste nel mantenere il controllo dello Stretto di Hormuz. Possibile sblocco di beni iraniani congelati. Trump rivendica la distruzione di navi posamine iraniane.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sembrano essere entrati in una fase cruciale, con tensioni persistenti sul controllo dello Stretto di Hormuz . Le delegazioni, dopo due round di negoziati, potrebbero continuare le trattative nelle prossime ore, come riportato dalla televisione di stato iraniana. Le fonti rivelano un possibile stallo, poiché l'Iran insiste nel mantenere l'autorità sulla via navigabile strategica, respingendo proposte di controllo congiunto.

Nel frattempo, fonti vicine alla delegazione iraniana suggeriscono che la partecipazione ai colloqui sia stata preceduta dalla decisione degli Stati Uniti di sbloccare beni iraniani congelati, una delle richieste chiave di Teheran. Questa mossa, se confermata, potrebbe indicare un segnale di distensione nelle relazioni, anche se gli Stati Uniti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. La situazione rimane delicata, con entrambe le parti che si scambiano messaggi scritti per confermare gli accordi raggiunti, secondo quanto riferito da fonti vicine alla mediazione. Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha affermato che l'Iran è pronto a qualsiasi scenario, inclusi quelli militari e negoziali, sottolineando la serietà della delegazione iraniana e la posizione di forza del paese. Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco completo tra Iran e Stati Uniti-Israele e ha affermato che sono in contatto con il Libano per verificare l'attuazione di un cessate il fuoco completo. \Secondo diverse fonti, questi colloqui a Islamabad rappresentano il primo faccia a faccia diretto tra Stati Uniti e Iran dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979. Le delegazioni includono figure di spicco da entrambe le parti, tra cui funzionari statunitensi come JD Vance e Steve Witkoff, e rappresentanti iraniani come Mohammad Bagher Ghalibaf e Abbas Araghchi. La presenza di Jared Kushner, cognato di Trump, aggiunge un ulteriore elemento di interesse. La situazione nello Stretto di Hormuz rimane critica, con il cacciatorpediniere americano che ha fatto dietrofront dopo un avvertimento della marina iraniana, come riportato dalla televisione iraniana Irib. La situazione in mare aggiunge un livello di urgenza ai colloqui diplomatici. La rivendicazione di Donald Trump di aver distrutto tutte le navi posamine iraniane e l'avvio del processo di sminamento dello Stretto, sebbene non confermata, aggiunge un'ulteriore dimensione alla complessità della situazione. Trump ha evidenziato l'importanza dello Stretto per il commercio internazionale, sottolineando il coinvolgimento di paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud. \L'evoluzione dei negoziati a Islamabad è seguita con grande attenzione, dato il potenziale impatto sulle relazioni bilaterali e sulla stabilità regionale. La questione del controllo dello Stretto di Hormuz rimane il punto focale delle divergenze, con l'Iran determinato a difendere la propria autorità sulla via navigabile strategica. La decisione degli Stati Uniti di sbloccare potenzialmente i beni iraniani congelati potrebbe aprire una nuova fase di dialogo, ma la situazione rimane incerta e soggetta a rapidi cambiamenti. La dichiarazione del viceministro degli Esteri iraniano sulla preparazione a diversi scenari indica la consapevolezza della complessità della situazione e la volontà di affrontare sfide future. I colloqui a Islamabad si svolgono in un contesto di tensioni geopolitiche crescenti, con la guerra in Ucraina, le crescenti attività militari in Medio Oriente e le continue sfide per la sicurezza marittima. L'esito di questi colloqui avrà conseguenze significative per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, il commercio internazionale e le relazioni tra Stati Uniti e Iran





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