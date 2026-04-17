Stretto di Hormuz: USA annunciano blocco navale completato, alcune navi costrette al rientro

Le forze armate statunitensi affermano di aver completato il blocco navale dello Stretto di Hormuz, interrompendo il traffico marittimo da e per l'Iran attraverso una complessa operazione di sorveglianza e intercettazione via radio. Vengono impiegate tecnologie avanzate per identificare e fermare le navi dirette ai porti iraniani, mentre quelle destinate ai paesi arabi del Golfo potrebbero essere autorizzate al transito. L'operazione è supportata da numerose navi da guerra e migliaia di militari.

Le forze armate statunitensi hanno annunciato il completamento del blocco navale dello stretto di Hormuz, dichiarando di aver interrotto efficacemente il traffico marittimo da e per l' Iran . L'operazione, iniziata lunedì in seguito alle direttive del Presidente Donald Trump, ha richiesto alcuni giorni per essere pienamente implementata. Inizialmente, la presenza di navi che ancora transitavano per lo stretto aveva sollevato dubbi sull'efficacia del blocco.

Tuttavia, il meccanismo si è rivelato più sottile di quanto inizialmente percepito. Gli Stati Uniti non hanno schierato le proprie unità navali direttamente nei pressi dello stretto, posizione che le avrebbe rese troppo vulnerabili alle coste iraniane. Al contrario, le forze impiegate sono dislocate più a est, nelle acque del Golfo di Oman e del Mar Arabico, una zona strategicamente scelta per ottimizzare la sorveglianza e la capacità di intervento. Il blocco si basa principalmente sulla vigilanza delle navi che partono dai porti iraniani. A tal fine, vengono utilizzati i sistemi di tracciamento automatico (AIS), dispositivi obbligatori che ogni nave commerciale deve mantenere attivi durante la navigazione. Questo sistema permette di monitorare in tempo reale la posizione e la rotta delle imbarcazioni. Nonostante l'AIS, alcune navi che intrattengono relazioni commerciali con l'Iran hanno tentato di aggirare il sistema, utilizzando dispositivi che mascherano la loro localizzazione. Un esempio significativo è la petroliera di proprietà cinese Rich Starry, che tra il 3 e il 14 aprile è rimasta nel Golfo Persico, ma ha operato con un sistema di localizzazione offuscato, sollevando il sospetto che stesse trasportando petrolio iraniano, anche alla luce delle sanzioni già in vigore contro la nave. Le autorità statunitensi hanno però confermato di disporre di metodi di tracciamento più avanzati, che potrebbero includere la sorveglianza satellitare e l'impiego di droni, garantendo così una copertura completa. Quando una nave lascia un porto iraniano, le forze statunitensi procedono a contattarla via radio, intimando l'ordine di invertire la rotta o di rimanere all'interno del Golfo Persico. La Rich Starry ha rappresentato un caso emblematico: dopo aver apparentemente caricato greggio iraniano, è uscita dallo stretto di Hormuz martedì. La sua uscita iniziale ha creato confusione, suggerendo un fallimento del blocco. Tuttavia, poco dopo, nel Golfo di Oman, la nave è stata intercettata via radio dalle forze statunitensi e invitata a fare ritorno. La Rich Starry ha ottemperato all'ordine, rientrando nel Golfo Persico mercoledì. Un destino simile è toccato alla Christianna, un'altra nave partita dal porto iraniano di Bandar Imam Khomeini, che dopo aver attraversato lo stretto di Hormuz martedì, è stata intercettata mercoledì mentre si dirigeva verso sud, venendo costretta a tornare indietro. La strategia sembra essere quella di bloccare selettivamente le navi dirette ai porti iraniani, mentre quelle dirette verso i porti dei paesi arabi del Golfo potrebbero essere autorizzate al transito, sebbene non sia ancora chiara l'eventuale presenza di eccezioni o un focus specifico su determinate tipologie di navi, come le petroliere. Finora, sarebbero state intercettate in questo modo, tramite contatti radio senza l'uso della forza, circa otto petroliere legate all'Iran. Le forze armate statunitensi sono comunque pronte ad intervenire fisicamente, bloccando o abbordando le navi che tentassero di forzare il blocco. Si stima che almeno 15 navi da guerra statunitensi e circa 10.000 militari, compresi i Marines specializzati in operazioni anfibie e di abbordaggio, siano coinvolti nell'operazione. L'intento è quello di esercitare una pressione massima sull'economia iraniana attraverso una strategia di isolamento marittimo mirato. Questo blocco rappresenta un'escalation significativa delle tensioni nella regione, con potenziali ripercussioni economiche e geopolitiche a livello globale. La capacità di imporre un blocco navale così esteso e apparentemente efficace evidenzia la potenza militare e tecnologica degli Stati Uniti nel controllo delle rotte marittime strategiche, specialmente in un'area cruciale per il commercio petrolifero mondiale. La gestione di queste operazioni richiede una pianificazione meticolosa e un'intelligenza sofisticata per identificare le navi target e prevedere possibili tentativi di evasione. Le dichiarazioni ufficiali americane sottolineano la natura non ostile dell'operazione nei confronti delle navi che non violano le direttive, ma la minaccia di forza è chiaramente presente come deterrente. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole delle implicazioni che un blocco prolungato potrebbe avere sui mercati energetici e sulla stabilità regionale. La situazione è in continua evoluzione e le prossime settimane saranno decisive per valutare la piena portata dell'impatto di questa nuova fase di confronto nello Stretto di Hormuz. Il meccanismo di sorveglianza, pur basato su tecnologie avanzate, richiede un costante adattamento per contrastare le strategie di occultamento adottate dalle navi che cercano di aggirare le sanzioni e il blocco. Questo gioco di astuzia tecnologica continuerà a definire l'efficacia e la durata di questa operazione navale





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