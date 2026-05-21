Stretto di Messina: Cresce il costo degli stipendi e si intensificano gli stipendi per dirigenti e consiglio d'admin

La società STM SpA guidata da Marco Benassi, l'ha riattivata dopo anni di limbo giuridico. Dal suo riavvicinamento, la società risulta più vitale, ma gli stipendi dei suoi dirigenti si sono visibilmente ingranditi. Lo stesso vale per il peso degli stipendi del consiglio d'amministrazione.

Dopo anni di limbo giuridico, il governo Meloni e il ministro competente in materia, Matteo Salvini, l'hanno resuscitata insieme al vecchio progetto del ponte. Dal suo riattivazione, la società guidata dall'uomo del ponte, Marco Benassi , risulta più viva che mai con spese fiorite e personale in crescita.

Negli cantieri non si vedono ancora, ma nello Stretto, anche se in maniera figurata, personale e denaro viaggiano in quantità. Il confronto col passato dà l'idea di come siano cresciuti i costi nel tempo: nel 2023, anno della rinascita del progetto ponte, nel periodo giugno-dicembre la spesa dirigenziale per la Stretto di Messina si fermava a circa 1,2 milioni di euro per 17 dirigenti.

A loro si affiancavano 35 quadri e 8 impiegati, per un totale di 60 dipendenti e un monte stipendi che superava di poco i 2,5 milioni di euro. Nel 2025, primo anno intero di piena operatività, il costo rendicontato per i 19 dirigenti in organico ammontava a 4,5 milioni di euro, col personale dipendente arrivato a 84 unità per 9 milioni di euro circa di spesa.

Oggi, a maggio 2026, l'organico a regime conta 21 dirigenti e la spesa complessiva per quest'area ha superato i 6 milioni di euro annui. I 66 quadri e i 27 impiegati portano il personale a 114 unità per un costo di 11,5 milioni di euro: un aumento del 33 per cento rispetto all'anno precedente





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