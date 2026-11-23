La concessionaria Stretto di Messina incarica Teha Group di un'analisi sui vantaggi dell'infrastruttura, mentre l'avvio dei lavori slitta al 2027.

La società pubblica concessionaria per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ha deciso di investire fino a 139mila euro in un nuovo studio volto a valorizzare i benefici economici e sociali dell'opera infrastrutturale. L'incarico è stato affidato direttamente a Teha Group Spa, nota anche come The European House Ambrosetti, senza il ricorso a una procedura di gara pubblica competitiva. Questa scelta operativo-strumentale arriva in un momento in cui i tempi di realizzazione e l'apertura dei cantieri vengono regolarmente rinviati, consolidando una situazione di stallo che si protrae da anni.

Assegnazione diretta dello studio a Teha Group

L'importo massimo complessivo per il servizio è fissato a 139mila euro, una cifra intenzionalmente posta al di sotto della soglia dei 140mila euro, al fine di esentare l'ente dal rispetto delle normali norme sulla concorrenza nei bandi pubblici. La somma include 135mila euro destinati alle attività di consulenza vera e propria e 4mila euro per eventuali spese di trasferta, importi che si intendono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. La decisione di procedere con l'affidamento diretto è stata motivata dalla specifica competenza di Teha nella consulenza strategica e nella misurazione degli impatti economici, sociali e ambientali, con particolare riferimento a oltre 50 studi realizzati negli ultimi cinque anni.

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Obiettivi strategici e attività di analisi

La richiesta proviene dalla struttura Comunicazione e Media della concessionaria, che intende aumentare la consapevolezza dei soggetti interessati riguardo al valore potenziale del ponte. Il servizio tecnico prevede tre attività principali: un'analisi strutturata e multidimensionale degli impatti dell'infrastruttura, un documento sintetico contenente i risultati più rilevanti e i messaggi chiave per valorizzarne l'importanza, e l'organizzazione di un evento di presentazione e dibattito. Tale incontro, tenutosi lunedì 23 novembre presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha visto anche una componente ibrida per favorire la partecipazione di rappresentanti istituzionali e altri portatori d'interesse.

Omaggio a Gianni De Gennaro durante la presentazione

L'evento di presentazione dello studio si è aperto con un momento di memoria dedicato a Gianni De Gennaro, scomparso il 21 novembre e presidente di Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della realizzazione del ponte. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Renato Brunetta, ha reso omaggio all'ex capo della Polizia definendolo una persona per bene e sottolineando come la sua esperienza al servizio dello Stato fosse stata fondamentale per l'accettazione dell'incarico. Brunetta ha ricordato il sorriso e la cortesia del defunto, dichiarando che parlare del progetto senza partire dal suo ricordo sarebbe stato impossibile.

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Contesto normativo e ritardi sull'avvio dei lavori

La presentazione dello studio avviene in una fase delicata per il progetto, rilanciato dal governo Meloni nel 2023 e sostenuto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Sebbene il Cipess abbia approvato il progetto definitivo e il piano economico-finanziario il 6 agosto 2025, la Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera e all'atto aggiuntivo alla convenzione di concessione. Il governo è intervenuto nel marzo 2026 con un decreto-legge convertito in legge per ridefinire gli adempimenti necessari a superare il controllo della magistratura contabile, ma la nuova delibera non ha ancora ricevuto l'ok definitivo dal Cipess.

Nuova stima dell'avvio dei cantieri al 2027

Nonostante i pareri condizionati di Autorità di regolazione dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici arrivati nel corso del 2026, insieme al visto della Corte dei conti sull'accordo di programma, i tempi si allungano ulteriormente. L'amministratore delegato Pietro Ciucci aveva inizialmente indicato ottobre come obiettivo per la conclusione delle procedure, ma la scadenza non è stata rispettata. Alla luce degli ostacoli burocratici e delle controversie tecniche sul rischio sismico e sulla stabilità del ponte, l'amministratore delegato fissa ora l'avvio effettivo dei lavori all'inizio del 2027, confermando il progressivo slittamento delle date di cantiere.