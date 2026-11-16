Striscia la notizia calo spettatori: sotto il milione

Il telegiornale satirico di Rai3 registra un forte calo ascolti con Claudia Di Pasquale. Dati Auditel e confronto con l'era Ranucci.

Domenica 15 novembre 2025, l'edizione del telegiornale satirico di Rai3 ha registrato un netto arretramento nelle graduatorie di ascolto, scendendo al di sotto della soglia psicologica del milione di telespettatori. La trasmissione, attualmente affidata alle conduzioni di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, ha chiuso la serata con un risultato del 4,5% di share. Questo dato riflette una flessione significativa rispetto all'esordio della nuova stagione avvenuto esattamente una settimana prima, il 9 novembre 2025, quando il programma aveva conquistato 1.182.000 spettatori e un share del 6,6%. Nel giro di sette giorni di programmazione, lo show ha pertanto perso 306 mila spettatori, subendo un calo percentuale del pubblico pari al 25,9%, accompagnato da una contrazione di 2,1 punti di share che segna un momento di difficoltà per il contenitore.

Il contesto televisivo e la domenica nazionale

È fondamentale inquadrare questo risultato all'interno di un panorama televisivo dominato fortemente dalle competizioni della Nazionale di calcio. Domenica 15 novembre, la sfida di Nations League tra Belgio e Italia, trasmessa su Rai1, ha raccolto ben 8.006.000 spettatori, conquistando un share del 39,2% e sottraendo una fetta consistente di pubblico alle trasmissioni concorrenti. Per comprendere appieno l'impatto della concorrenza, basta guardare alla partita successiva, Italia-Norvegia di qualificazione ai Mondiali, andata in onda sempre su Rai1 domenica 16 novembre 2025: quell'evento aveva catalizzato 7.516.000 spettatori con un share del 34,3%. Tuttavia, il calo di Striscia la notizia è strutturale e si evidenzia chiaramente anche nel confronto tra le seconde puntate delle diverse stagioni, indipendentemente dalla presenza di eventi sportivi nazionali.

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Dati storici e confronto con l'era Ranucci

Lo scarto numerico diventa ancora più marcato se si analizzano i dati storici condotti da Sigfrido Ranucci. Il 2 novembre 2025, il telegiornale condotto da Ranucci aveva raggiunto 1.719.000 spettatori e un share del 9,7%, migliorando leggermente l'esordio che si era fermato a 1.669.000 spettatori e il 9,3%. Quest'anno, invece, la seconda puntata perde terreno in modo netto. Secondo un'elaborazione di TrueNumbers sui dati Auditel, le 24 puntate condotte da Ranucci tra ottobre 2025 e maggio 2026 avevano registrato una media di 1.551.458 spettatori e un share dell'8,81%. Il risultato di domenica scorsa è inferiore di circa 675 mila spettatori e 4,31 punti di share rispetto a questa media storica, evidenziando una frattura profonda nella fruizione del programma.

Disparità rispetto all'ultima stagione e al picco

La distanza diventa ancor più significativa quando si confronta l'attuale andamento con l'ultima puntata della gestione Ranucci, andata in onda il 31 maggio scorso. Quella sera, lo show aveva chiuso con 1.765.000 spettatori e un share dell'11,9%, registrando il dato percentuale più alto dell'intera stagione. La differenza tra quel risultato e l'odierno è di 889 mila spettatori e 7,4 punti di share. Sebbene sia necessario considerare che i confronti confrontano appuntamenti collocati in momenti diversi del calendario televisivo e in stagioni differenti, la cifra dei telespettatori odierni rappresenta il livello più basso registrato nelle ultime edizioni, confermando una tendenza al ribasso non compensata dal contesto competitivo.

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Evoluzione dei debutti stagionali recenti

Analizzando l'andamento dei debutti nelle recenti annate, si nota come quello di quest'anno, fermo a 1.182.000 spettatori e il 6,6%, fosse già il più debole tra quelli delle ultime sei stagioni. Nel 2017, il primo passaggio di consegne dalla storica conduttrice Milena Gabanelli a Sigfrido Ranucci era iniziato il 23 ottobre con 1.914.000 spettatori e un share del 7,3%; la seconda puntata del 30 ottobre era scesa a 1.596.000 spettatori e il 6,2%, numeri comunque superiori all'attuale. Negli anni precedenti, i debutti avevano registrato punte variabili: 2.304.000 spettatori nel 2021, 1.618.000 nel 2022, e 2.061.000 nel 2023. Il picco assoluto di audiencia era risalito al 27 ottobre 2024, quando lo show aveva conquistato 2.643.000 spettatori e il 13,8%, superando in prima serata anche i concorrenti diretti Rai1 e Canale5.

Impatto sul mercato e prospettive future

Il calo di ascolti pone interrogativi sulla capacità del nuovo duo conducente di consolidare il pubblico nel lungo periodo, specialmente in un mercato televisivo che continua a frammentarsi e a subire l'influenza di eventi nazionali determinanti. I numeri odierni indicano una perdita di quota significativa rispetto alla media storica e ai picchi ottenuti negli anni scorsi. La direzione editoriale affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi dovrà affrontare la sfida di invertire questa tendenza negativa, mantenendo l'attenzione dei telespettatori in un contesto dove la competizione per l'audience è sempre più accesa e le abitudini di consumo mediatico sono in rapida evoluzione. Il successo della trasmissione dipenderà dalla capacità di adattarsi a queste nuove dinamiche senza perdere l'identità che ha caratterizzato la sua lunga storia.