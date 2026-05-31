Student 12-year-old who shot the teacher in Trapani had 'murder' intentions

Investigators describe the foiled attack as a 'missed massacre'. They are investigating the social media users who may have incited the student. The student is being evaluated for transfer to a specialized facility. The student showed no remorse or signs of regret, indicating a deliberate and planned attack, possibly with the help of online friends.

La scritta 'Columbine' sul caschetto, nessun segno di pentimento: lo studente 12enne che ha accoltellato il prof a Trapani 'voleva uccidere più persone'. Gli investigatori: 'Una strage mancata'.

Caccia agli utenti social che l'hanno istigato. Si valuta il trasferimento in una struttura specializzata Un'azione deliberata, pianificata nei particolari e certamente condivisa con qualche 'amico' del web. Sapeva esattamente cosa stava facendo il 12enne che, venerdì, in una scuola media della provincia di Trapani, ha attaccato il prof con due coltelli. Parlano di 'strage sfiorata' gli inquirenti che cercano di ricostruire il contesto in cui si muoveva lo studente.

Un mondo in cui reale e virtuale si intrecciano, in cui ci si nasconde dietro incomprensibili nickname e si danno voti a chi compie gesti violenti.

'I'm a nice lad I guess', scriveva su Tik Tok lo studente che, ieri, è comparso davanti agli psicologi e alla procuratrice per i Minori di Palermo Claudia Caramanna. Valutano un suo trasferimento in una struttura specializzata. Nessun segno di pentimento, nessun rimorso. Un atteggiamento che, insieme ai primi elementi raccolti dagli investigatori, fa sospettare che tra i suoi obiettivi non ci fosse solo il prof, riuscito a immobilizzarlo mentre brandiva due coltelli.

Nei giorni precedenti all'aggressione, in uno scritto in piena notte poco prima dei fatti, chiedeva 'per' il gesto che stava per compiere, in un altro si diceva preoccupato di non essere in grado di portare a termine l'azione, di deludere, cioè, la platea dei follower che aspettavano che entrasse in azione. Uno, particolarmente inquietante, fa riferimento al fatto che in due mesi avrebbe fallito per due volte, facendo intendere che lo studente, descritto però dai professori come brillante e non violento, non sia nuovo a gesti simili.

Capire cosa ci sia di vero tra le centinaia di post pubblicati è compito degli inquirenti che hanno sequestrato il cellulare del ragazzo. Venerdì lo aveva attaccato al caschetto da bici con lo scotch e in una diretta Telegram aveva ripreso tutte le fasi dell'aggressione. Una maglietta nera con scritto 'me ne frego', evidente citazione di Mussolini, una mascherina di quelle usate dai muratori per coprirsi il volto e il caschetto pieno di scritte.

Una mette i brividi:, chiaro riferimento al massacro alla Columbine High School di Littleton in Colorado che, nel 1999, fece 13 morti. Su Tik Tok, in una delirante cronaca del suo progetto di morte, aveva postato anche la foto dell'outfit che aveva preparato per il 'grande giorno'. E che sul web chi lo seguiva fosse a conoscenza delle sue intenzioni è chiaro proprio dai commenti a quel post.

'Puoi mandarmi lo stream? ', gli chiede in inglese un follower. Risposta: '. Userò uno di quei cosi che si usano per portare il telefono appeso al collo, oppure lo fisserò con del nastro adesivo al casco'.

E così ha fatto. Ma chi ha potuto vedere le riprese? Chi era a conoscenza del piano? Gli investigatori stanno cercando di capirlo, come cercano di accertare se qualcuno tra le abbia potuto spingerlo a portare a termine l'azione.

Di una cosa però chi indaga è sicuro: non si trattava di una challenge social. E quello che ho letto nei commenti sulle chat che frequentava, lo invitavano proprio a uccidere. E in effetti in alcuni commenti il ragazzino viene incitato ad andare avanti, in altre gli si augura buona fortuna. Altri, ancora appreso il fallimento dell'aggressione, lo irridono chiamandolo Larp, espressione gergale che significa 'inconcludente' e assegnandogli un macabro zero





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