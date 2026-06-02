Studente accoltellato ammanettato dalla polizia mentre moriva: il caso infiamma la Gran Bretagna

Un ragazzo di 18 anni è stato ammanettato mentre giaceva morente dopo essere stato accoltellato, dopo che l'assassino aveva mentito su un presunto attacco razzista. Il caso ha scatenato polemiche nazionali e il primo ministro chiede risposte.

La polizia britannica è stata oggetto di una forte reazione nazionale martedì in seguito al caso controverso di uno studente di 18 anni, Henry Nowak , che è stato ammanettato mentre giaceva morente per le ferite da taglio, dopo che il suo assassino aveva falsamente denunciato un attacco razzista.

Nowak è morto lo scorso dicembre a Southampton, nel sud dell'Inghilterra, dopo essere stato accoltellato da Vickrum Digwa, un uomo Sikh di 23 anni. Digwa è stato condannato all'ergastolo lunedì, dopo aver mentito alla polizia sostenendo che Nowak lo aveva aggredito. Le immagini della bodycam della polizia mostrano Nowak sdraiato a terra che dice 'Sono stato accoltellato' e 'Non riesco a respirare', mentre un agente risponde 'Non credo che tu l'abbia fatto, amico'.

Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che ci sono 'serie domande' a cui rispondere, incluso come 'le accuse di razzismo abbiano informato o influenzato il processo decisionale in quel caso specifico'. Starmer ha aggiunto: 'È impossibile guardare quelle immagini e non rendersi conto che queste domande devono trovare assolutamente risposta'. Il giudice William Mousley ha riconosciuto in tribunale che il caso ha suscitato tensioni razziali in tutta la Gran Bretagna.

Nigel Farage, il cui partito anti-immigrazione Reform è in testa ai sondaggi, ha affermato che si tratta di un esempio in cui i diritti delle minoranze etniche hanno prevalso su quelli dei britannici bianchi.

'La paura di essere chiamati razzisti è stata più forte della gestione dell'omicidio di Henry Nowak', ha detto in una nota. Martedì si è tenuta una protesta fuori dalla stazione di polizia di Southampton, a cui hanno partecipato qualche centinaio di persone che hanno scandito 'Non riesco a respirare', tra cui l'attivista anti-immigrazione Tommy Robinson. Digwa ha accoltellato Nowak con un coltello che ha dichiarato di poter portare legalmente grazie alle eccezioni per i Sikh per i pugnali cerimoniali.

La famiglia di Nowak ha definito il trattamento della polizia 'inumano e degradante', ma in una dichiarazione fuori dal tribunale, suo padre ha detto che la sua morte non dovrebbe essere 'usata per creare ulteriore divisione, odio o tensione'. Questo è stato ripreso dal ministro dell'Interno britannico, Shabana Mahmood, che martedì ha detto al parlamento che tutti sono uguali davanti alla legge e ha esortato alla calma durante le indagini.

'Dobbiamo condannare coloro che cercano di trarre profitto politico personale dalla tragedia', ha avvertito, sottolineando che le minacce contro la polizia e i commenti infiammatori stanno peggiorando la situazione. Riferendosi ai precedenti sforzi per affrontare il razzismo nelle forze di polizia, Mahmood ha dichiarato: 'Qualunque cambiamento venga apportato, è importante che nessuno corregga eccessivamente o modifichi la rotta in modo tale che tutti noi cittadini non siamo più uguali davanti alla legge'.

Il leader di Reform, Farage, ha cercato di tracciare paralleli con l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti nel 2020, che ha scatenato il movimento Black Lives Matter. Floyd aveva detto 'Non riesco a respirare' mentre un agente gli teneva il ginocchio sul collo per diversi minuti. Nowak è morto poco dopo essere stato ammanettato dalla polizia. Quando si sono resi conto che era ferito, lo hanno liberato e hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare.

In una dichiarazione separata di martedì, la polizia ha detto che uno degli agenti coinvolti nell'arresto si è dimesso, mentre altri tre sono stati trattati come testimoni nell'indagine. Un portavoce dell'ufficio del procuratore generale ha detto di aver ricevuto molteplici richieste per valutare un aumento della pena minima di 21 anni di Digwa, aggiungendo che i funzionari legali hanno 28 giorni dalla sentenza per prendere una decisione su eventuali modifiche





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