Studente di 11 anni tenta accoltellamento a scuola e diffonde l'episodio su Telegram

Un undicenne di una scuola media trapanese ha tentato di accoltellare un docente, registrando la scena in live su Telegram. Il gesto ha suscitato reazioni violente online e ha spinto la famiglia a chiedere 900 mila euro al Miur per mancata protezione. L'evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole italiane.

Il 29 maggio scorso, un ragazzo di undici anni iscritto alla scuola media di una cittadina trapanese ha scatenato l'ennesima ondata di allarme sui social per un episodio violento che ha coinvolto un docente.

Prima dell'attacco, lo studente aveva pubblicato su una piattaforma digitale un messaggio provocatorio in cui chiedeva di non essere giudicato per le azioni che avrebbe compiuto nelle ore successive. Il post, accompagnato da un sorriso ironico, ha rapidamente attratto l'attenzione di numerosi follower, i quali hanno reagito con commenti di incoraggiamento, battute sgradevoli e molti like, dimostrando una preoccupante insensibilità verso la gravità dell'evento.

Quando le lezioni si sono svolte, il ragazzo si è alzato dal banco, indossando un casco integrale per nascondere la propria identità, e ha estratto un piccolo coltello da cucina. Con il coltellino in mano, ha tentato di colpire il professore di educazione tecnica, ma l'insegnante è riuscito a difendersi e a impedire un danno più serio.

Il giovane ha immediatamente interrotto l'attacco, ma non ha chiuso la cronaca: ha infatti registrato l'intera scena con il cellulare e l'ha diffusa in diretta su un gruppo Telegram, dove i compagni di classe, scioccati, hanno assistito all'accaduto, alcuni dei quali hanno riferito di aver provato nausea e di essersi sentiti male per lo spavento.



Il gesto violento è stato condannato dalle autorità scolastiche e dalle forze dell'ordine, che hanno avviato un'indagine per valutare la responsabilità penale del minore, nonché le eventuali carenze nell'ambito della tutela degli alunni.

I genitori del ragazzo, spinti da un forte senso di difesa, hanno intentato una causa contro lo Stato, chiedendo un risarcimento di 900 mila euro al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), sostenendo che la scuola non avrebbe garantito un ambiente sicuro e protetto. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di violenza scolastica, che include anche un caso di un quattordicenne accoltellato da un diciassettenne e rapine ai bagni, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza degli ambienti educativi in Italia.





Le reazioni della comunità e dei media hanno sollevato numerosi interrogativi sul ruolo dei social network nella diffusione di contenuti violenti e sulla necessità di un intervento più efficace da parte delle istituzioni per prevenire episodi simili. Esperti di psicologia dell'adolescenza hanno sottolineato l'importanza di programmi di supporto emotivo e di educazione alla gestione dei conflitti, nonché di un monitoraggio più attento dei comportamenti a rischio tra i giovani.

Nel frattempo, le autorità scolastiche hanno promesso di rafforzare le misure di sicurezza, includendo controlli più rigorosi sugli oggetti consentiti all'interno delle aule e una formazione più specifica per gli insegnanti su come intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale violenza. La discussione rimane aperta su come bilanciare la tutela dei diritti dei minori con la necessità di garantire la sicurezza di tutti gli attori coinvolti nel sistema educativo





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