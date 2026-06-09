Studentessa Erasmus stuprata a Milano: violenze riprese in video

Una studentessa spagnola di 20 anni è stata vittima di una violenza di gruppo a Milano dopo una serata in discoteca. Le violenze sono state filmate dagli aggressori. La polizia indaga. Un'altra donna è scampata a un'aggressione simile grazie all'intervento di un passante.

Una studentessa spagnola di 20 anni, a Milano per il progetto Erasmus , è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso.

L'incubo è iniziato dopo una serata in discoteca in via Corelli, alla periferia est di Milano. Secondo le indagini della Squadra mobile della Polizia, coordinate dalle pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, la giovane è stata avvicinata da alcuni uomini all'interno del locale e poi trascinata all'esterno con la forza. Le violenze, definite 'brutali' dagli inquirenti, sono state riprese in video dai aggressori.

Dopo essere stata portata in un luogo appartato, altri due uomini si sono uniti al gruppo, chiamati dai primi, e gli abusi sono proseguiti all'interno di un'auto. La ragazza, dopo le violenze, è riuscita a raggiungere un'amica e insieme sono andate in taxi alla clinica Mangiagalli, dove le lesioni sono state accertate. Successivamente, ha sporto denuncia in Questura, fornendo dettagli utili per l'identificazione dei colpevoli.

Le analisi delle telecamere di sorveglianza, i riscontri scientifici e i tabulati telefonici hanno permesso di ricostruire la dinamica. La polizia è al lavoro per rintracciare i responsabili, mentre la comunità studentesca e le istituzioni hanno espresso solidarietà alla vittima. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle donne a Milano, con richieste di maggiori controlli e prevenzione. Un'altra aggressione, per fortuna senza conseguenze gravi, è avvenuta venerdì scorso in pieno giorno.

Anna Aksamit, modella di 30 anni, ha denunciato di essere stata circondata da un branco di 5-6 ragazzi in via Livenza, all'angolo con via Giulio Romano, mentre si trovava davanti a un supermercato. L'aggressione è avvenuta alle 15 del 5 giugno. La donna è stata salvata dall'intervento di un uomo di circa 40 anni, robusto, che ha affrontato i ragazzi mettendoli in fuga. Ancora ignota l'identità del soccorritore.

Anna ha sporto denuncia formale e ha raccontato l'accaduto all'ANSA, sottolineando la sua fortuna rispetto alla studentessa spagnola.

'Io sono stata fortunata, quella povera studentessa, a cui va tutta la mia solidarietà, purtroppo no', ha dichiarato. L'episodio evidenzia la persistenza del fenomeno delle violenze di gruppo a Milano, che richiede un'azione decisa da parte delle autorità. Le indagini sulla violenza ai danni della studentessa Erasmus sono in corso. Gli investigatori stanno esaminando i video girati dagli aggressori, che potrebbero fornire prove decisive.

La pm Letizia Mannella, a capo del pool di contrasto ai reati sessuali, ha sottolineato la gravità dei fatti e la necessità di garantire giustizia alla vittima. Nel frattempo, la città di Milano si interroga su come migliorare la sicurezza notturna, con proposte che vanno dall'aumento della presenza di forze dell'ordine a campagne di sensibilizzazione. La comunità Erasmus ha espresso sconcerto e ha organizzato una manifestazione di solidarietà.

Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di violenza di genere che colpisce le donne in Italia e in Europa, richiedendo un impegno collettivo per prevenire e contrastare tali abusi





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