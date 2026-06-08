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Studentessa spagnola vittima di abusi sessuali a Milano

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Studentessa spagnola vittima di abusi sessuali a Milano
Abusi SessualiStudentessa SpagnolaMilano
📆6/8/2026 6:57 PM
📰MediasetTgcom24
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Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di abusi sessuali a Milano. La giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di periferia e gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata.

Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, arrivata a Milano con il programma Erasmus , ha denunciato di essere stata vittima di abusi sessuali nella notte tra il 22 e il 23 maggio.

Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di periferia a Milano. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata abusata prima all'esterno del locale e successivamente all'interno di un'auto. Dopo la presunta violenza, la ventenne è stata accompagnata da un'amica in ospedale.

Gli accertamenti medici avrebbero confermato i danni alla studentessa. Terminati gli esami sanitari, la giovane si è recata in Questura per formalizzare la denuncia. La Procura di Milano e la Squadra mobile della Polizia hanno aperto un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto

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