Studenti del liceo Carlo Rinaldini si scioperano per la liberazione del loro professore sequestrato dalla Marina israeliana

Gli studenti del liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona hanno organizzato uno sciopero per chiedere l'immediato rilascio e la liberazione del loro professore di filosofia e Scienze Umane, Vittorio Sergi, che è stato sequestrato e arrestato dalla Marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Anche i professori, la mamma delle studentesse e gli studenti stessi daranno il loro contributo alla causa.

Gli studenti del liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona si sono riuniti stamattina davanti a scuola e hanno organizzato uno sciopero per chiedere l'immediato rilascio e la liberazione del loro professore di filosofia e Scienze Umane, Vittorio Sergi.

L'arresto lo scorso settimana della Marina israeliana mentre era a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, li ha rattristati.

"Siamo sempre rimasti in contatto con lui, fino a poco prima dell'arresto. Ci ha sempre stimolato nelle nostre attività di partecipazione all'interno della scuola, è un grande esempio per tutti noi", spiega Teodoro Palpacelli, presidente del comitato studentesco. Presenti anche la mamma delle studentesse, allieve di Sergi, e i professori, che daranno il loro contributo con una raccolta firme per chiedere l'immediato rilascio del loro collega.

L'assemblea pubblica si svolgerà al parco della Cittadella con una presidio davanti alla scuola dopo due ore da solo. Gli studenti stanno facendo pressione sulla loro preside affinché consegni, tramite il Prefetto, una lettera al ministero degli Esteri che chiede l'immediato rilascio del professore, affinché ascolti la richiesta del suo comune. Gli studenti vogliono esigere le conseguenze del loro sciopero e la liberazione del professore.

Gli esempi di studenti coinvolti in azioni di protesta in difesa delle libertà fondamentali raccomandano ai governi di esercitare la loro sovranità e di non obbedire alle violenze e alla minaccia della violenza della guerra.cat





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