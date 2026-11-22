La Corte Suprema di Belgrado archivia le accuse contro nove studenti serbi accusati di tentato colpo di stato. La notizia segue la storica vittoria elettorale che ha messo fine al governo di Aleksandar Vucic.

La Corte Suprema di Belgrado ha disposto l'archiviazione definitiva delle accuse penali contro nove studenti universitari serbi, accusati in origine di tentato rovesciamento violento dell'ordine costituzionale. Questa decisione giuridica arriva immediatamente dopo il risultato storico delle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre, che ha sancito la fine di quattordici anni di governo guidato da Aleksandar Vucic e dal suo partito.

Udienza finale e fine del calvario giudiziario

I nove giovani, precedentemente arrestati il giorno successivo alla massiccia manifestazione tenutasi il 28 giugno 2025 nella capitale serba, si sono presentati al Palazzo di Giustizia di Belgrado per l'udienza finale del procedimento. L'atmosfera era di sollievo e celebrazione, con i ragazzi vestiti in abiti eleganti che posavano per foto di gruppo circon dati da sostenitori coetanei, mascherando la gravità delle precedenti accuse di terrorismo.

Also read Scontri Ministero Istruzione: due studenti rompono la tensione

Dimitrije Dimic, ventisette anni e studente di Giurisprudenza presso l'ateneo di Niš, ha descritto l'esperienza come un periodo di profonda sofferenza mentale durante i cinquantuno giorni di arresti domiciliari. La difesa gratuita, curata dall'avvocata Ljiljana Borovic, ha combattuto una battaglia asimmetrica contro le autorità, definendo le imputazioni come false e gravemente ingiuste.

La vittoria elettorale come elemento scatenante

La sospensione del procedimento penale era stata annunciata pochi giorni prima dell'udienza, coincidendo con il nuovo contesto politico creato dalla sconfitta del regime di Vucic. Una lista di personalità della società civile, selezionata da universitari e leader del dissenso, ha vinto le elezioni, ponendo fine a un'era di proteste contro la corruzione e lo stabilimento politico.

Advertisement

Dimic ha dichiarato che il nuovo governo ha scelto di confrontarsi con la generazione giusta, rifiutando il silenzio imposto in passato. La Corte d'Appalto di Belgrado aveva precedentemente escluso le prove illegali presentate dall'Agenzia per la Sicurezza e l'Informazione, ma il cambio di atteggiamento dell'accusa sembra essere stato influenzato anche dallo shock politico post-elettorale.

Origine delle proteste e impatto ambientale

Il movimento di protesta studentesca, che ha portato a queste vicende giudiziarie, ha avuto origine dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, evento che causò la morte di sedici persone e simboleggiò un sistema corrotto. La mobilitazione si è estesa ad altre tematiche, comprese le proteste organizzate da Dimic nella sua città di Niš contro la multinazionale mineraria Rio Tinto.

La società australiana ha scoperto enormi giacimenti di litio nella valle del fiume Jadar nella Serbia occidentale, un progetto strategico sostenuto dalla Commissione Europea. Tuttavia, l'attività estrattiva è stata fortemente opposta dalla società civile serba per i potenziali danni ambientali e la percezione di svendita delle risorse nazionali.

Prospettive future e integrazione europea

Nonostante la fiducia nei valori europei, Dimic riconosce una significativa sfiducia verso Bruxelles, soprattutto per il sostegno dato al ex presidente Vucic e per il progetto Rio Tinto. La Serbia, candidata all'Unione Europea dal 2012, rimane in stallo nel processo di adesione a causa di questi conflitti interni.

Advertisement

Il movimento studentesco, finalista del premio Sacharov per l'edizione 2025, continuerà a operare con diverse anime politiche. Dimic, definito un convinto federalista, prevede che il dibattito sull'adesione europea durerà ancora anni, richiedendo probabilmente un referendum solo dopo la chiusura dei cluster politici e la piena stabilizzazione democratica.