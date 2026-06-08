Studenti USA contestano l'IA alle cerimonie di laurea

Durante le cerimonie di laurea negli Stati Uniti, gli studenti fischiano chi parla delle IA. Contestano una tecnologia associata alla precarietà. La contestazione è scoppiata durante i discorsi di persone importanti che hanno pronunciato parole sull'IA, come Gloria Caulfield e Scott Borchetta. Gli studenti hanno protestato anche contro l'uso di un assistente vocale di IA per annunciare i nomi dei neolaureati, che ha sbagliato la pronuncia e l'ordine dei nomi. Gli studenti contestano l'IA perché la associano a precarietà lavorativa, algoritmi e colloqui virtuali, droni che bombardano Gaza, infastiditi da persone inquietanti e licenziamenti dopo aver lavorato per persone esaltate e senza scrupoli come Elon Musk, Sam Altman e Mark Zuckerberg.

Negli Stati Uniti, durante le cerimonie di consegna dei diplomi, gli studenti e neolaureati fischiano chi parla delle IA. Contestano una tecnologia associata alla precarietà .

Nelle università statunitensi, in questo periodo dell'anno, si tengono le cerimonie di laurea. In queste occasioni, persone importanti pronunciano discorsi pomposi davanti a studenti con toga e tocco, stanchi, schiacciati dai debiti studenteschi e preoccupati per il futuro lavorativo. Quest'anno, però, c'è una novità. Molti studenti non vedono l'ora di sommergere di fischi chiunque osi parlare di intelligenza artificiale (IA).

La prima volta è successo alla University of Central Florida, dove Gloria Caulfield, vicepresidente dell'azienda immobiliare Tavistock Development Company, ha preso la parola. Dopo pochi minuti, Caulfield ha lanciato l'allarme su un 'profondo cambiamento' alle porte.

'L'avvento dell'intelligenza artificiale sarà la prossima grande rivoluzione industriale', ha detto. A quel punto sono partiti i fischi, che sono cresciuti di volume fino a costringere Caulfield a chiedere: 'Che succede?

'. Quando ha aggiunto che 'solo pochi anni fa l'IA non era un fattore nella nostra vita', sono improvvisamente arrivati gli applausi, ma poi le proteste hanno ripreso il sopravvento quando Caulfield ha detto che 'le possibilità legate all'IA sono nel palmo della nostra mano'





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligenza Artificiale Cerimonie Di Laurea Studenti Contestazione Precarietà Elon Musk Sam Altman Mark Zuckerberg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gli Usa attaccano stazioni radar iranianeIn seguito all'attacco i Pasdaran hanno preso di mira basi americane in Kuwait e Bahrein

Read more »

Mondiali, Teheran: 'Gli Usa non hanno concesso visti ai membri della delegazione''Trattamento discriminatorio'. Dopo annuncio americano sui permessi ai calciatori (ANSA)

Read more »

Gli Stati Uniti cercheranno di deviare gli asset iraniani per la ricostruzione e le riparazioniIl governo degli Stati Uniti cercherà di deviare gli asset iraniani verso gli stati del Golfo per la ricostruzione e le riparazioni dei danni futuri causati dall'Iran. La fonte ha aggiunto che il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha anche diretto un team per valutare i costi dei danni già inflitti agli alleati del Golfo dall'Iran.

Read more »

Boxe a scuola durante una pausa, due studenti a rischio bocciaturaDue studenti di una scuola superiore di Modena, che si sono affrontati in incontro di pugilato, durante una pausa tra le lezioni, rischiano di essere bocciati e un terzo giovane, che ha fatto da arbitro al 'match', sarà sospeso per quindici giorni.

Read more »