La ricerca dell'Anglia Ruskin University su 250mila adulti conferma che birra e superalcolici causano danno renale acuto diretto. Il vino, invece, non mostra rischi associati.

Un'analisi approfondita condotta dalla Anglia Ruskin University rivela che il consumo regolare di birra e superalcolici espone a un rischio sensibilmente maggiore di sviluppare insufficienza renale acuta. Questa condizione clinica grave si verifica quando i reni smettono improvvisamente di funzionare in modo adeguato. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica di riferimento, emergono dall'esame dei dati clinici di oltre 250mila adulti britannici seguiti per una media di 14 anni.

Metodologia Studio Anglia Ruskin University

Per indagare il rapporto tra alcol e funzionalità renale, il gruppo di ricerca britannico ha attinto ai dati della Uk Biobank, uno dei principali database biomedici del paese. Lo studio ha preso in esame complessivamente 250.791 persone che consumavano abitualmente bevande alcoliche, monitorandone lo stato di salute lungo un arco temporale medio di quattordici anni. Per valutare con precisione l'impatto delle diverse tipologie di bevande, i ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in tre gruppi, o terzili, in base ai volumi settimanali consumati, confrontando i due gruppi con i consumi più elevati con quello di caratterizzato dall'assunzione più bassa, che ha fatto da controllo.

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Dati Rischio Insufficienza Renale Acuta

Nel corso del periodo di osservazione, all'interno della coorte analizzata sono stati registrati 10.335 casi di danno renale acuto. I risultati dell'analisi statistica mostrano un aumento progressivo delle probabilità di ammalarsi al crescere del consumo di birra e superalcolici. Nel caso dei superalcolici, il gruppo di riferimento era composto da persone che assumevano in media 1,22 unità alcoliche alla settimana, equivalente a un bicchierino da shot.

Rispetto a questa soglia, chi consumava una media di 2,69 unità settimanali presentava una probabilità maggiore dell'8,1 percento di sviluppare un danno renale acuto. Nel terzo gruppo, quello con i consumi più elevati pari a una media di 8,73 unità alla settimana, l'incremento del rischio saliva fino al 25,5 percento. Un andamento analogo è stato riscontrato anche tra i consumatori di birra.

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Impatto Differenziato Birra e Vino

Rispetto al gruppo di controllo che beveva in media 2,67 unità settimanali, dove l'unità alcolica ha le dimensioni di una birra piccola, l'assunzione media di 6,81 unità è risultata associata a un aumento del rischio del 5,7 percento. Chi arrivava a 23,6 unità alla settimana aveva una probabilità maggiore del 14,8 percento di sviluppare la patologia. Nessuna associazione statisticamente significativa è invece emersa tra l'insorgenza di danni renali e il consumo di vino, sia rosso sia bianco.

Meccanismi Biologici Diretti

L'aspetto più rilevante dello studio riguarda i meccanismi biologici alla base del fenomeno. L'associazione tra birra, superalcolici e problemi renali è rimasta infatti valida anche dopo aver corretto i dati tenendo conto delle malattie epatiche preesistenti e di un'ampia gamma di altri fattori legati alla salute generale e allo stile di vita dei partecipanti. Questi risultati mettono in discussione l'ipotesi tradizionale, secondo cui le complicanze renali legate all'alcol sarebbero quasi esclusivamente una conseguenza indiretta dei danni subiti dal fegato.

Rudolph Schutte, professore di epidemiologia cardiovascolare all'Anglia Ruskin University e primo autore dello studio, spiega che il danno renale acuto è una condizione seria che può portare a malattia renale cronica e a un aumento del rischio di morte prematura. Mentre l'alcol è stato collegato da tempo alle lesioni renali attraverso il suo impatto sul fegato, la ricerca suggerisce che i superalcolici e la birra possano contribuire direttamente al danno renale attraverso percorsi infiammatori.