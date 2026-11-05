Studio Bayes: Il collezionismo modifica il marketing e l'acquisto consapevole
Una ricerca della City University di Londra rivela che il mindset da collezionista riduce gli acquisti impulsivi e aumenta il valore percepito dei prodotti ordinari.
Una ricerca condotta dalla Bayes Business School della City University di Londra contesta il principio cardine del commercio moderno secondo cui i consumatori desiderano esclusivamente la comodità del prodotto senza la fatica della ricerca. Lo studio, pubblicato dalle note autrici e autori, dimostra che l'esperienza d'acquisto non deve necessariamente essere una routine banale, ma può trasformarsi in un processo di scoperta e un traguardo da conquistare.
Il potere del mindset da collezionista
Gli autori dello studio, identificati come Giulia Bocchi, Yair Greenberg ed Edward Estes, adottano un approccio innovativo rispetto all'idea tradizionale del collezionismo spesso associato a oggetti di nicchia. La loro ricerca evidenzia come questa mentalità possa influenzare significativamente il comportamento dei consumatori anche quando si acquistano prodotti completamente ordinari e comuni, trasformando la scelta in un atto selettivo e consapevole.Also readTemptation Island, ritorno di fiamma per una nota coppia: 'Ci siamo dati una seconda possibilità'
Yair Greenberg spiega che adottare una prospettiva da collezionista porta i consumatori a privilegiare gli articoli che arricchiscono effettivamente la propria collezione personale. Questa metodologia suggerisce che i benefici di una tale mentalità si attenuano notevolmente quando un prodotto è considerato ridondante, ovvero quando non aggiunge nulla di nuovo all'insieme posseduto. Di conseguenza, il collezionismo favorisce acquisti più mirati, distanziandosi dall'abitudine di acquistare semplicemente per il piacere dell'acquisto stesso.
Ridurre l'immediatezza per aumentare il desiderio
La scoperta principale dello studio indica che rendere lo shopping meno facile e immediato può effettivamente aumentare il desiderio di acquistare. Questo dato sfida le strategie di marketing dominanti, come quella di Amazon, che puntano sul successo riducendo al minimo lo sforzo richiesto dalla ricerca di un prodotto. La ricerca suggerisce che le aziende dovrebbero incoraggiare i clienti a considerare i propri acquisti come parte di un processo volto ad arricchire una collezione personale.
Un esempio concreto fornito dall'autore Yair Greenberg riguarda il settore librario. Una libreria potrebbe invitare i clienti a visualizzare i libri già in loro possesso non come semplici oggetti, ma come una collezione personale da valorizzare e ampliare. In questo contesto, l'acquisto di un nuovo libro viene percepito come un contributo significativo all'arricchimento di quella specifica collezione, attribuendo maggiore valore all'azione di acquisto.
Implicazioni strategiche per il marketing aziendale
Il messaggio finale della ricerca non invita le aziende a rendere il processo di shopping più complicato o frustrante per i clienti, ma a modificare la percezione del valore. L'obiettivo è fare in modo che il consumatore attribuisca maggiore significato all'esperienza di ricerca e acquisto, trasformando ogni transazione in un passo verso l'arricchimento di un proprio tesoro personale.
Questa strategia offre alle imprese un percorso alternativo per incentivare le vendite senza basarsi esclusivamente sulla facilità d'uso. Integrando il concetto di collezionismo nella narrazione del brand, le aziende possono stimolare un engagement più profondo, dove la soddisfazione deriva dalla completamento di un insieme piuttosto che dalla semplice possessione di un bene materiale. La ricerca della City University di Londra fornisce thus una base empirica per questo cambio di paradigma nelle strategie di mercato.
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy