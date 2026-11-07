Studio MAHA: 26% adulti USA credono ancora legame autismo vaccini

Ricerca Massachusetts General Hospital su 30mila adulti rivela che il 26,6% crede nel falso legame tra vaccini e autismo, influenzato da politica e disinformazione.

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Health Forum, coordinato dal Massachusetts General Hospital di Boston, evidenzia come la disinformazione sanitaria continui a influenzare significativamente le convinzioni della popolazione negli Stati Uniti. La ricerca, condotta su oltre 30mila adulti, dimostra che un americano su quattro mantiene ancora credenze infondate riguardo alle cause dell'autismo, nonostante la comunità scientifica le abbia smentite più volte.

Risultati statistici sui falsi miti dell'autismo

I dati emersi dall'analisi rivelano che il 26,6% degli intervistati ritiene ancora l'esistenza di un nesso causale tra l'autismo e le vaccinazioni somministrate durante l'infanzia. Inoltre, il 23,1% degli adulti intervistati associa la condizione a un presunto utilizzo pericoloso di paracetamolo durante la gravidanza. Queste percentuali indicano una persistenza significativa di false credenze, nonostante le numerose evidenze che contraddicono tali ipotesi.

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Radici storiche e ruolo dei social media

La disinformazione sull'autismo affonda le sue radici in teorie datate, a partire dalla falsa ipotesi del 1998 che collegava i vaccini all'autismo. Recenti affermazioni sul paracetamolo in gravidanza sono state ulteriormente rilanciate, anche attraverso canali politici. I ricercatori del Massachusetts General Hospital spiegano che i social media hanno contribuito in modo rilevante alla generazione e alla diffusione di queste narrazioni errate.

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Politicizzazione della scienza e fiducia istituzionale

Un aspetto cruciale dello studio è l'impatto della politicizzazione della scienza, un fenomeno che ha preceduto la pandemia di Covid-19 ma è stato accelerato dalle divergenze nei messaggi dei gruppi politici. La ricerca mostra una forte associazione tra orientamento politico e diffusione delle false credenze: le convinzioni errate sono quasi quattro volte più diffuse tra gli elettori repubblicani. Nello specifico, le affermazioni infondate sono 4,5 volte più frequenti tra le persone che dichiarano un elevato livello di fiducia in Donald Trump.

Impatto demografico e conseguenze future

La fascia d'età compresa tra i 35 e i 44 anni è quella che mostra la maggiore adesione alle teorie che associano l'autismo ai vaccini o al paracetamolo. Al contrario, gli adulti con più di 65 anni risultano i più scettici nei confronti di queste affermazioni. Tra chi ripone fiducia nelle istituzioni mediche e scientifiche, la probabilità di credere a queste teorie risulta fino al 70% più bassa, confermando la complessità nel contrastare la disinformazione.