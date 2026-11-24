La ricerca di Adam Gabet pubblicata su Nature Medicine utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i movimenti corporei, offrendo nuove prospettive per la medicina preventiva e il monitoraggio della fragilità.

Uno studio pubblicato su Nature Medicine introduce una rivoluzione nella medicina preventiva, dimostrando come l' intelligenza artificiale possa analizzare con precisione i movimenti tridimensionali del corpo umano. La ricerca, guidata da Adam Gabet e colleghi, suggerisce che il modo in cui camminiamo contiene indicatori diagnostici molto più ricchi rispetto alle semplici misurazioni tradizionali della velocità o della lunghezza del passo.

Ricerca su 3.328 Adulti e Tecniche di Analisi

Il team di ricerca ha coinvolto 3.328 adulti in uno studio dettagliato, utilizzando una videocamera speciale in grado di rilevare la profondità per registrare la posizione e il movimento delle varie parti del corpo durante cinque semplici prove motorie. L'obiettivo era raccogliere dati completi sull'andatura per identificare schemi complessi che potrebbero sfuggire all'occhio umano o ai metodi di valutazione clinica convenzionali.

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La novità principale risiede nella capacità del modello di intelligenza artificiale di interpretare simultaneamente molteplici aspetti del movimento, andando oltre i parametri classici come la frequenza degli appoggi a terra. Questo approccio permette di individuare anomalie nella coordinazione delle articolazioni e di valorizzare informazioni che le misurazioni tradizionali potrebbero non cogliere, aprendo la strada a una valutazione più olistica della salute fisica.

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Miglioramento Previsioni per Sistemi Corporei

Le informazioni aggiuntive sul movimento hanno significativamente migliorato le capacità di previsione statistica in tutti i 18 sistemi corporei considerati negli uomini e in 17 su 18 nelle donne. Questi risultati confermano che un gesto apparentemente semplice come camminare è in realtà un'attività complessa che richiede una straordinaria collaborazione tra cervello, sistema nervoso, vista, apparato vestibolare, muscoli, ossa e circolazio