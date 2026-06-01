Studio su *Science* smentisce i miti: il lavoro delle madri non nuoce ai figli

Una ricerca internazionale pubblicata su *Science* dimostra che l'occupazione materna non ha effetti negativi sui figli, evidenziando l'importanza di una stabile situazione economica e di politiche di sostegno per le famiglie.

Una delle analisi più complete mai realizzate sull'impatto dell'occupazione materna è stata pubblicata sulla rivista scientifica *Science* e arriva a una conclusione inequivocabile: il lavoro delle madri non arreca danni ai loro figli.

Lo studio, frutto della collaborazione tra ricercatrici dell'Università di Trieste, della World Bank e dell'University of California Berkeley, ha raccolto dati provenienti da migliaia di famiglie in diversi contesti socio‑economici, con l'obiettivo di superare il dibattito ideologico che per decenni ha accompagnato la questione. I risultati mostrano che, contrariamente a quanto sostenuto da anni da parte di alcuni settori della società, l'attività professionale delle madri non influisce negativamente sullo sviluppo cognitivo, emotivo o educativo dei figli, né nella prima infanzia, né durante la scuola primaria, né nell'adolescenza.

Tutte le fasi della crescita risultano prive di effetti avversi sistematici legati alla presenza della madre sul posto di lavoro





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