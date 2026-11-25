La ricerca di UniSR svela i meccanismi dello shopping compulsivo, collegandolo a dipendenze digitali e differenze di genere in un'analisi approfondita.

Un nuovo studio condotto dalla Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, guidato dalla Professoressa Antonella Somma, ha illuminato i meccanismi psicologici alla base dello shopping compulsivo, identificandolo come una dipendenza comportamentale complessa. La ricerca evidenzia come questo fenomeno, spesso mascherato da normale abitudine quotidiana, colpisca circa il cinque percento della popolazione e richieda un approccio clinico specifico che vada oltre la semplice analisi delle spese sostenute.

Definizione Clinica e Diffusione nel Popolo

Lo shopping compulsivo non è definito esclusivamente dalla quantità di oggetti acquistati o dall'entità del denaro speso, ma diventa patologico quando si trasforma in un'abitudine incontrollabile che compromette il benessere individuale. Antonella Somma, professoressa associata di Psicologia Clinica presso l'UniSR, chiarisce che questa condizione rappresenta una vera e propria dipendenza, distinta da semplici impulsi di acquisto, e richiede una comprensione approfondita dei suoi fattori scatenanti.

Also read L'intelligenza artificiale per diagnosticare il tumore al seno: lo studio NHS

La rilevanza del problema è confermata dai dati demografici e dalle tendenze di genere emerse durante le indagini. Le donne mostrano una maggiore predisposizione a cercare cure mediche e riportano un minor livello di vergogna nel chiedere aiuto rispetto agli uomini, indicando una diversità nell'accesso ai servizi sanitari. Inoltre, l'acquisto femminile tende a concentrarsi principalmente su categorie specifiche come cosmesi e abbigliamento, mentre gli strumenti di rilevazione utilizzati negli studi attuali possono influenzare i risultati percepiti, rendendo necessaria una critica metodologica costante.

Impatto Digitale e Accessibilità Continua

L'avvento del web ha avuto un impatto notevole sul fenomeno, alterando radicalmente le dinamiche di consumo tradizionale. Mentre i negozi fisici chiudono i battenti o riducono gli orari di apertura, Internet garantisce un'accessibilità continua, disponibile anche nelle ore serali e notturne quando la vigilanza personale può essere minore. Questo ciclo di shopping ininterrotto elimina i punti di contatto sociali che in passato potevano fungere da freni naturali all'acquisto impulsivo, isolando l'individuo nel suo comportamento.

Advertisement

Un fattore chiave identificato dalla ricerca è la percezione ridotta dell'impatto della spesa sul proprio conto corrente durante le transazioni online. La distanza fisica dal denaro liquido e la fluidità delle transazioni digitali creano una barriera psicologica che attenua il senso di perdita economica immediata. Questa disconnazione cognitiva permette al consumatore di continuare ad acquistare nonostante le conseguenze finanziarie negative, alimentando un circolo vizioso di debiti e ansia che caratterizza la dipendenza.

Correlazioni con Altre Dipendenze Digitali

Il team di ricerca dell'UniSR ha analizzato le relazioni esistenti tra shopping compulsivo e diverse dipendenze comportamentali, tra cui il gioco d'azzardo, il gaming, l'uso problematico di Internet e la dipendenza dalle applicazioni per smartphone. I dati più significativi emersi suggeriscono che lo shopping compulsivo e l'utilizzo problematico dello smartphone condividono meccanismi neurali e psicologici comuni. Questa sovrapposizione indica che il disturbo non nasce solo dalla difficoltà di controllare l'impulso ad acquistare, ma è intrecciato con altre forme di comportamento problematico digitale.

Le prove scientifiche indicano che il profilo psicologico dello shopping compulsivo sembra essere in parte distinto da quello maggiormente caratterizzato da impulsività, disinibizione e ricerca del rischio tipiche di altre dipendenze. Al contrario, emerge una forte componente ossessivo-compulsiva nei comportamenti di acquisto. Questa distinzione è cruciale per lo sviluppo di terapie efficaci, poiché richiede strategie mirate a gestire i pensieri intrusivi e le ripetizioni comportamentali anziché focalizzarsi solo sulla riduzione dell'impulsività pura.

Implicazioni Terapeutiche e Prospettive Future

Riuscire a comprendere quali sono i meccanismi alla base di questi comportamenti disfunzionali è un passo fondamentale per mettere in atto interventi terapeutici mirati e specifici. Antonella Somma sottolinea che una corretta diagnosi differenziale permette di personalizzare il percorso di cura, affrontando sia la componente ossessiva che quella correlata all'uso della tecnologia. La ricerca offre un'informazione importante su quello che deve diventare il focus delle future politiche sanitarie e di supporto psicologico per questa fascia di pazienti.

Advertisement

La consapevolezza generata da questi studi non è solo accademica, ma ha dirette conseguenze sulla salute pubblica. Riconoscere lo shopping compulsivo come una condizione clinica legata a dipendenze digitali permette di sensibilizzare l'opinione pubblica e di ridurre lo stigma associato alla richiesta di aiuto. Il lavoro dell'Università Vita-Salute San Raffaele rappresenta un punto di riferimento per la psicologia clinica italiana, offrendo nuovi strumenti per contrastare un fenomeno in crescita nell'era della connettività costante.