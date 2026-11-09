Studio Università Illinois: mirtillo rosso contro carie e placca

Ricerca dell'Università dell'Illinois guidata da Christine Wu dimostra che il succo puro di mirtillo rosso riduce acidi e placca, proteggendo lo smalto dentale.

Un team di ricercatori dell'Università dell'Illinois a Chicago ha identificato le proprietà benefiche del succo puro di mirtillo rosso nella lotta contro la carie dentale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Report e guidato da Christine Wu, dimostra che questa bevanda rallenta la crescita della placca e riduce la produzione di acidi dannosi per lo smalto.

Il ruolo proantocianidini nella salute orale

Le proprietà curative del succo di mirtillo rosso sono già note per prevenire le infezioni delle vie urarie grazie ai proantocianidini. Questi composti interferiscono con la capacità dei batteri, come l'Escherichia Coli, di attaccarsi alle pareti della vescica. La dottoressa Wu ha esteso questa analisi ai batteri presenti nella cavità orale per verificare effetti simili.

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I microrganismi nella bocca si nutrono di zuccheri derivati da cibi e bevande, producendo acidi che indeboliscono gradualmente lo smalto dei denti. Questo processo chimico contribuisce direttamente alla formazione delle carie e al degrado della salute dentale nel tempo. L'obiettivo era capire se i principi attivi del mirtillo potessero bloccare questo meccanismo.

Metodologia sperimentale e campioni raccolti

Il team di Christine Wu ha condotto un esperimento su 22 individui, inclusi 14 bambini e 8 adulti. I partecipanti sono stati assegnati casualmente a bere succo di mirtillo rosso al 100% senza zucchero, un cocktail al 27% con zuccheri aggiunti o semplice acqua. Tutti sono arrivati in laboratorio con placca accumulata durante la notte.

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I ricercatori hanno prelevato campioni iniziali mediante cotton fioc e fatto risciacquare la bocca ai soggetti. Dopo il consumo delle bevande assegnate, è attesa mezz'ora per un secondo prelievo su denti non considerati prima. Questo confronto ha permesso di misurare l'impatto immediato di ogni liquido sull'attività batterica.

Riduzione acidi e rallentamento placca

I risultati hanno rivelato che il succo di mirtillo rosso non zuccherato rallenta la ricrescita della placca rispetto alle bevande zuccherate. Inoltre, ha ridotto significativamente l'acidità prodotta dalla placca sia negli adulti che nei bambini testati. Questa diminuzione è cruciale per prevenire l'erosione dello smalto dentale causata dagli acidi batterici.

Altri succhi comuni come quelli d'arancia o di mela non hanno mostrato lo stesso potenziale protettivo in questo contesto. Lo studio evidenzia quindi come il mirtillo rosso interferisca specificamente con l'accumulo batterico e la produzione acida. Questi due fattori sono direttamente coinvolti nella genesi della carie orale.

Prospettive future e uso collutorio

Sono necessarie ulteriori indagini su campioni più ampi e periodi prolungati per confermare la prevenzione a lungo termine. La dottoressa Wu ipotizza l'uso occasionale del succo puro come collutorio per migliorare la salute dentale. Un ostacolo potrebbe essere il sapore intensamente acidulo non gradito da tutti.

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Per rendere la bevanda più accettabile, Wu suggerisce l'aggiunta di un sostituto dello zucchero appropriato. Questa soluzione potrebbe facilitare l'adozione del succo di mirtillo rosso come pratica quotidiana di igiene orale. La ricerca aperta dalla Chicago College of Dentistry apre nuove strade per la salute preventiva.