Nuova ricerca della Huazhong University rivela un legame genetico tra eritritolo e aumento rischio ictus. Analisi dettagliata sui pericoli cardiovascolari del dolcificante.

Uno studio condotto dalla Huazhong University of science and technology di Wuhan, in Cina, ha riportato alla ribalta il dibattito sulla sicurezza dell'eritritolo, un dolcificante naturale estremamente diffuso nel settore alimentare globale. La ricerca, pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica, utilizza una tecnica avanzata di epidemiologia genetica per analizzare l'associazione tra questo polialcol e il verificarsi di ictus, individuando un possibile collegamento biologico significativo. I ricercatori avvertono però che si tratta di un indizio e non di una prova definitiva di causalità diretta.

Nuovi dati genetici confermano il pericolo

La Huazhong University of science and technology ha impiegato la randomizzazione mendeliana, un metodo di epidemiologia molecolare che sfrutta le varianti del Dna ereditate alla nascita. Questa tecnica agisce come un esperimento naturale poiché i geni non sono influenzati da stili di vita o malattie pregresse. L'analisi ha dimostrato che gli individui portatori di varianti genetiche associate a livelli più elevati di eritritolo nel sangue presentano un rischio aumentato del 25 percento di soffrire di ictus. Tale probabilità rimane significativa anche dopo aver correggato i dati per altri fattori di rischio come diabete di tipo 2, colesterolo e pressione arteriosa.

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È fondamentale notare che questo studio non implica che il consumo alimentare diretto causi automaticamente il disturbo. Le analisi genetiche osservano i livelli ematici e non misurano l'assunzione dietetica diretta, pertanto non possono stabilire un nesso causale inequivocabile. Tuttavia, il risultato rappresenta un segnale di allarme consistente che richiede ulteriori indagini cliniche per essere confermato o smentito definitivamente dalla comunità scientifica internazionale.

Meccanismi biologici e precedenti ricerche

L'eritritolo è un polialcol presente naturalmente in diverse varietà di frutta e verdura, utilizzato come alternativa allo zucchero per le sue calorie quasi nulle e il sapore identico. Sebbene sia stato considerato sicuro per decenni, ricerche recenti hanno sollevato sospetti sugli effetti a lungo termine di dosi elevate rispetto a quelle presenti negli alimenti vegetali. Uno studio precedente ha osservato su oltre 2.000 adulti statunitensi un rischio quasi doppio di infarti e ictus nell'arco di tre anni per chi presentava livelli ematici più alti.

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Un ulteriore elemento di preoccupazione proviene da un esperimento su 20 volontari sani, che ha mostrato come le piastrine diventino più reattive dopo l'assunzione del dolcificante, aumentando il rischio di trombosi. Nel 2025, un gruppo dell'Università del Colorado ha identificato un possibile meccanismo di danno cerebrale, rilevando segnali di sofferenza nelle cellule dei vasi cerebrali umani esposti alla sostanza. Per altri dolcificanti come sucralosio e aspartame, lo studio cinese non ha trovato alcuna associazione statisticamente significativa con l'ictus.

Impatto sul mercato e next steps clinici

Il consumo di eritritolo è massiccio nell'industria alimentare moderna, poiché offre una soluzione low-calorie per prodotti che richiedono la stessa consistenza dello zucchero. La notizia della Huazhong University potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione dei consumatori e sulle normative future riguardanti gli additivi alimentari. Se i risultati verranno confermati da trial clinici più ampi, l'eritritolo potrebbe essere considerato un fattore di rischio diretto per disturbi cardiovascolari, portando a possibili restrizioni o avvertenze obbligatorie sui prodotti.

La comunità scientifica attende ora i risultati di un trial clinico in corso che vedrà i partecipanti assumere per due settimane ciascuna bevande dolcificate con eritritolo o aspartame. Lo studio valuterà direttamente l'attivazione e l'adesione piastrinica, nonché i marcatori di infiammazione vascolare. Se questi dati confermeranno le tendenze emerse negli ultimi anni, il verdetto finale sull'eritritolo potrebbe cambiare radicalmente, passando da ingrediente sicuro a sostanza potenzialmente pericolosa per la salute cardiocircolatoria umana.