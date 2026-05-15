Successione al trono britannica - Cambia la linea di successione al trono con la nascita di nuovi membri

Con la morte di Elisabetta II, madre del nuovo sovrano Carlo, e la nascita di nuovi membri della famiglia reale come Andrew Misebatten-Windsor e la Royal Family del principe Andrea, nessuno era più alla prima posizione in linea di successione.

L'8 settembre 2022 moriva Elisabetta II, la regina più longeva della storia britannica, oltre ai 70 anni. A succedergli è il figlio Carlo, che insieme alla moglie Camilla detiene un record: è il più anziano ad essere salito al trono, a 73 anni.

Secondo i media britannici oggi la linea di successione conta ben 65 nomi. Il principio da seguire è quello della discendenza legittima e non conterrà titoli reali o ruolo ricoperto nelle funzioni pubbliche. Questo è il motivo per cui, tra i primi dieci, figura il principe Andrea, anche dopo lo scandalo Epstein che lo ha privato dei titoli reali e militari, mentre il primo posto in linea di succeszione lo ha il principe George del Galles.

Scivolata in ottava posizione, a causa della nascita di Carlo e dei nipoti, è Andrew Mountbatten-Windsor. Lo scandalo Epstein costringe nel 2019 ad abbandonare la vita reale e nel 2025 il sovrano gli revoca tutte le onorificenze reali, incluse quelle di principe e duca di York. La figlia maggiore di Andrew, la principessa Beatrice, figurava all'ottavo posto.

Ha dato alla luce le figlie Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi e Athena Elizabeth Mapelli Mozzi (nate nel 2021 e nel 2025 rispettivamente) e la Royal Family, nata dalla coppia Beatrice-Mapelli Mozzi. Così cambia la linea di successione al trono





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