Successione Anac: Il Veto della Lega sul Nuovo Presidente e il Controllo su 309,7 Miliardi di Appalti

Il governo Meloni rinvia la designazione del nuovo presidente dell'Anac dopo il veto della Lega. Chi guiderà l'Autorità sorveglierà 309,7 miliardi di euro in appalti pubblici, inclusi Pnrr e grandi opere infrastrutturali.

Il governo Meloni ha rinviato la decisione sulla successione di Giuseppe Busia alla presidenza dell'Autorità nazionale anticorruzione ( Anac), trasformando la nomina in una complessa partita politica a pochi mesi dalle elezioni. La vicenda è iniziata con la designazione di Trifone "Nuccio" Altieri, ex deputato leghista, seguita dalla sua rinuncia a causa delle polemiche sui suoi trascorsi nel partito. Successivamente, si è registrato un valzer di possibili sostituti proposti da Matteo Salvini, senza che Palazzo Chigi riuscisse a trovare una soluzione condivisa.

Il Ruolo Centrale dell'Anac nel Controllo degli Appalti Pubblici

La questione della guida dell'Anac non riguarda solo la spartizione di cariche istituzionali, ma coinvolge un ruolo cruciale nella vigilanza su un mercato che nel 2025 ha movimentato 309,7 miliardi di euro. Tale importo è emerso dalla Relazione annuale dell'Anac sull'attività svolta nel 2025, presentata da Giuseppe Busia alla Camera lo scorso 21 aprile. I 309,7 miliardi rappresentano il valore degli appalti di importo pari o superiore a 40mila euro, sia nei settori ordinari che speciali, segnando un aumento del 13,9% rispetto all'anno precedente.

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Una parte significativa di queste risorse, pari a circa 20,8 miliardi, riguarda contratti finanziati con risorse del Pnrr. L'Autorità nazionale anticorruzione non si occupa solo della spesa per le infrastrutture, ma vigila anche su servizi e forniture, che hanno registrato rispettivamente una crescita del 15,9% e del 25,2%. Nel panorama degli acquisti pubblici, gli acquisti sanitari stanno acquisendo un peso sempre maggiore, diventando un settore di interesse prioritario per il controllo della spesa pubblica.

La Relazione annuale evidenzia inoltre come le procedure di affidamento diretto rappresentino il 55,3% del numero degli appalti sopra i 40mila euro. Giuseppe Busia ha segnalato un'anomalia significativa nella concentrazione di queste pratiche: il 95% delle acquisizioni di servizi e forniture avviene attraverso affidamenti diretti, con un addensamento insolito nella fascia tra 135mila e 140mila euro. Le procedure in quell'intervallo sono passate da 1.549 del 2021 a 13.879 del 2025, un dato che ha sollevato forti critiche.

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Tensioni tra Anac e Governo su Infrastrutture Strategiche

Gli esponenti della Lega continuano a rivendicare la casella presidenziale, ma le tensioni con il governo sono evidenti, specialmente riguardo a opere come il Ponte sullo Stretto. Questo progetto, definito uno dei mantra di Matteo Salvini per tutta la legislatura, è diventato un principale terreno di scontro tra Giuseppe Busia e il ministro delle Infrastrutture. L'Anac ha sollevato dubbi sui vincoli europei legati alla scelta di non bandire una nuova gara, sull'aumento del costo del contratto e sulle garanzie per evitare un eccessivo rafforzamento della parte privata.

Il nodo più delicato riguarda il possibile rincaro dell'opera. L'Autorità ha richiamato l'articolo 72 della direttiva europea sugli appalti, che fissa al 50% il limite all'aumento del prezzo di un contratto senza una nuova gara. L'Anac ha segnalato il rischio di una lesione ex post del principio di concorrenza, osservando che altri operatori avrebbero potuto partecipare alla gara se avessero conosciuto fin dall'inizio un importo a base d'asta più alto. Da qui la richiesta di un parere formale alla Commissione europea sull'applicazione del limite al caso dello Stretto.

Oltre al Ponte sullo Stretto, il tema ritorna guardando alla diga foranea di Genova, altra infrastruttura strategica finanziata con risorse Pnrr e Pnc. L'opera ha raggiunto un costo complessivo di circa 1,4 miliardi, ma l'Anac ha contestato l'assegnazione dei lavori in una delibera del marzo 2024. L'Autorità ha rilevato l'assenza delle motivazioni sottese alla scelta di ricorrere a una procedura negoziata senza bando, evidenziando che non erano state dimostrate le condizioni di estrema urgenza necessarie per derogare alla gara ordinaria.

Impatto sul Mercato e Prossimi Passi Istituzionali

Le critiche dell'Anac si estendono anche ai grandi eventi, come Milano-Cortina 2026, il cui piano delle opere olimpiche aveva un valore di circa 3,6 miliardi di euro, e all'America's Cup di Napoli 2027, per cui sono stati programmati interventi infrastrutturali da 152 milioni di euro. Queste cifre imponenti sottolineano l'importanza di una vigilanza rigorosa e imparziale da parte del nuovo presidente dell'Autorità.

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Con la Lega che continua a pretendere la propria quota di influenza e il governo che deve garantire il rispetto delle normative europee, la successione di Giuseppe Busia rimane un punto fermo. Il futuro presidente dell'Anac dovrà gestire un mercato in cui le procedure in questione sono aumentate drasticamente, affrontando il rischio che queste pratiche favoriscano sprechi, opportunismi, frazionamenti artificiosi e persino infiltrazioni criminali.

La rinviare della decisione da parte del Consiglio dei ministri crea un'incertezza istituzionale che potrebbe influire sulla gestione delle risorse pubbliche. L'Anac ha anche chiesto controlli antimafia per gli affidamenti sotto i 150mila euro, verifiche sulla sicurezza del lavoro e limiti al subappalto, specialmente per le opere ad alto rischio di infiltrazioni criminali. La pressione per una nomina chiara e tempestiva cresce man mano che si avvicinano le elezioni e aumentano le sfide legate alla gestione dei fondi europei.

La comunità politica attende quindi un'indicazione chiara da Palazzo Chigi, consapevole che chi guiderà l'Autorità avrà un ruolo centrale nella vigilanza su un mercato che nel 2025 ha movimentato 309,7 miliardi di euro. L'equilibrio tra le esigenze politiche e la necessità di garantire trasparenza e competitività nelle procedure di appalto sarà la chiave per determinare il successo della prossima stagione istituzionale.