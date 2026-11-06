Successione Lagarde: Knot e Hernandez de Cos candidati alla guida Bce

Klaas Knot e Pablo Hernandez de Cos si contendono la presidenza BCE. Analisi dei tempi, dei ruoli e delle dinamiche tra Nord e Sud Europa per la nomina ufficiale.

La gara per succedere a Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea (Bce) si è formalmente ristretta ai due candidati ufficiali: l'olandese Klaas Knot e lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos. Le candidature di questi due esperti, già capi delle rispettive banche centrali nazionali, sono state confermate dal presidente dell' Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, dopo la scadenza delle iscrizioni fissata per venerdì scorso.

La presidente uscente ha annunciato l'addio anticipato dall'istituzione di Francoforte a fine ottobre, rendendo necessario individuare un successore entro la fine dell'anno. I ministri delle Finanze dell'area euro esamineranno le candidature lunedì a Bruxelles, anche se è improbabile che arrivino a una scelta definitiva in quella sede. La decisione finale spetta ai capi di Stato e di governo, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo.

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Dettagli tecnici e tempistiche decisionali

Le tempistiche per la nomina del nuovo governatore sono particolarmente strette. Un funzionario europeo ha spiegato che l'obiettivo è chiudere la questione a dicembre, idealmente durante uno dei vertici europei previsti per il mese o in quello successivo. La decisione diventerà effettiva nel febbraio 2027, quando il mandato di Lagarde terminerà ufficialmente. I ministri dei paesi membri vogliono assicurarsi di comprendere bene il processo, indicando che è più probabile un punto della situazione lunedì piuttosto che una votazione finale.

La scadenza ideale è stata ribadita per evitare incertezze nei mercati finanziari, dato che qualsiasi dichiarazione proveniente dalla banca centrale può provocare turbolenze. La capacità dei candidati di comunicare in modo chiaro diventerà un elemento cruciale, specialmente in un contesto caratterizzato da inflazione elevata e tensioni sui mercati obbligazionari, amplificate dal conflitto con l'Iran.

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Profili e posizioni dei due candidati

Klaas Knot, 59 anni, è stato a capo della Banca centrale dei Paesi Bassi dal 2011 al 2025. Il suo profilo è associato a una tradizione di politica monetaria rigorosa, sostenuta tradizionalmente dai paesi del Nord Europa per contenere l'inflazione. Alcuni osservatori ritengono che sia giunto il momento che la presidenza torni a un esponente del Nord, considerando che dal 2003 il ruolo è stato ricoperto da due francesi e un italiano.

Pablo Hernandez de Cos, 55 anni, ha presieduto la Banca di Spagna dal 2018 al 2024. Dall'anno scorso guida la Banca dei regolamenti internazionali (Bri), un prestigioso organismo con sede a Basilea in Svizzera. Madrid sottolinea il suo percorso come eccezionale, citando il ministro spagnolo Carlos Cuerpo che ne ha lodato capacità di leadership, indipendenza e apertura al dialogo. I paesi del Sud Europa tendono a sostenere misure più orientate all'economia e all'occupazione.

Impatto politico e dinamiche di mercato

La successione non riguarda solo la presidenza, ma apre anche trattative per altri due incarichi alla Bce. Il ruolo di capo economista, attualmente ricoperto dall'irlandese Philip Lane fino a maggio 2027, e quello di membro del comitato esecutivo, da coprire per sostituire la tedesca Isabel Schnabel che passerà al Fmi all'inizio del 2027. La ripartizione di questi ruoli potrebbe diventare oggetto di scambi tra gli Stati membri.

Emmanuel Macron, presidente francese uscente, ha l'opportunità di partecipare alla designazione del successore prima delle elezioni francesi di primavera. Avendo rinunciato a presentare un candidato diretto, Parigi potrebbe avanzare pretese per la carica di capo economista, un'ipotesi che però non trova conferme immediate dal Ministero dell'Economia francese (Bercy). La Germania ha dichiarato in conferenza stampa a Berlino di essere in consultazioni, senza escludere il sostegno a un candidato esterno.

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Se i principali paesi non dovessero trovare un accordo, potrebbe emergere un candidato sorpresa, come accaduto nel 2019 con la nomina di Christine Lagarde. La partita si preannuncia complessa e oggetto di intense trattative tra le capitali. La capacità di gestire situazioni di crisi e il pragmatismo dimostrato nel corso delle loro carriere saranno i fattori decisivi per i governi europei che devono valutare il nuovo volto dell'Eurotower.