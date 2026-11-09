Successione Repubblicani 2028: Il ruolo di Trump e i candidati Maga

Analisi della corsa alla successione del Partito Repubblicano per le elezioni del 2028. Chi saranno i candidati Maga dopo le sconfitte dei midterm? Scoprite i nomi e le strategie.

Donald Trump sostiene che l'America può rimanere "Maga" anche senza il suo diretto coinvolgo nella prossima campagna elettorale, confidando pienamente nella solidità del Partito Repubblicano. Il presidente esprime la massima fiducia in una squadra formidabile di persone con cui mantiene ottimi rapporti, rassicurando sulla stabilità del movimento conservatore. Di fronte alle telecamere, il leader repubblicano bilancia abilmente le dichiarazioni, lasciando aperta la possibilità di indicare un erede per le elezioni del 2028 o di non farlo affatto. Questa posizione strategica aumenta l'incertezza e la bagarre interna al partito, accelerando una corsa successoria che vede già diversi aspiranti in campo.

Strategia Repubblicana e Tempistiche

La corsa per la successione è già iniziata formalmente, anche se è altamente probabile che nuovi candidati emergeranno prima del voto finale. Mattia Diletti, professore di sociologia dei fenomeni politici alla Sapienza e coordinatore di SPAm, definisce il periodo attuale come estremamente volatile, sottolineando che in politica due anni rappresentano un'era geologica. Ragionare sui nomi specifici risulta ancora prematuro, motivo per cui Trump non si espone apertamente su un candidato unico. Attualmente, una candidatura di successo si basa principalmente sui risultati dei sondaggi, sul network dei finanziatori disponibili e sul capitale finanziario necessario per competere efficacemente per la Casa Bianca.

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JD Vance e Marco Rubio sotto Stress

La sconfitta schiacciante alle elezioni di metà mandato ha scongelato molte opzioni all'interno del partito, indebolendo la posizione di JD Vance. Nonostante sia il favorito per i fondi raccolti, la sua macchina politica è in moto da tempo ma mantiene riserve, prendendo tempo su suggerimento dei suoi fedelissimi. La batosta elettorale è un giudizio anche sul vicepresidente, con i finanziatori che storcono il naso vedendolo troppo vicino al cuore della presidenza. Nel frattempo, Marco Rubio valuta la propria opportunità di entrare in campo, pur dichiarando il desiderio di rimanere Segretario di Stato fino alla fine del mandato. Rubio è visto come un profilo ideale per riconquistare voti tra i latinos e viene avvantaggiato dalle sue origini e dal forte supporto in Florida, l'unica a non farsi travolgere dall'ondata democratica.

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Ted Cruz e la Crisi del Partito

Ted Cruz, senatore del Texas, non ha ancora preso decisioni definitive sulla candidatura, ma avverte che i risultati elettorali dovrebbero essere un campanello d'allarme per il partito. Cruz si è espresso contro la guerra in Iran e a favore dei limiti all'intelligenza artificiale, posizioni che controbilanciano il suo estremo conservatorismo culturale. Dopo aver dichiarato che il suo stato sta diventando "blu", le sue parole sono state interpretate da alcuni come un'analisi realistica della sconfitta e da altri come un'uscita infelice rischiosa per il voto dei moderati. La vittoria del democratico James Talarico è un evento storico che i repubblicani devono analizzare senza sfociare nel catastrofismo, come teme Cruz. L'attenzione si sposta anche su Mike Pence, che potrebbe organizzare il partito per riportarlo sui binari corretti, e su figure come Donald Trump jr., che vuole formare un nuovo partito.

Il Ruolo di Giudice e la Via di Mezzo

Donald Trump non sarà probabilmente il candidato diretto, ma assumerà il ruolo cruciale di giudice per selezionare i candidati che meglio incarnano i principi dell'America First. Secondo il professor Diletti, tutte le figure in lizza devono essere costruibili nel tempo e poco connotate, per essere appetibili alla base Maga. La strategia vincente richiede una via di mezzo: non si deve né repudiare Donald Trump né replicarne pedissequamente lo stile. Le persone coinvolte devono ragionare sul loro possibile ruolo nella prossima campagna elettorale, comprendendo che la vittoria dipenderà dalla capacità di coniugare i valori del movimento con nuove prospettive politiche, lontano dalle polemiche del passato.