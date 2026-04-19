Successo del GIC a Piacenza Expo: oltre 6.000 visitatori e focus su innovazione e resilienza delle infrastrutture

La sesta edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti (GIC) si è conclusa con un successo record di visitatori e un'ampia partecipazione di aziende, consolidando il suo ruolo di piattaforma europea per il settore. L'evento ha affrontato temi cruciali come la transizione energetica, la sicurezza delle infrastrutture e l'innovazione nel calcestruzzo.

La seconda giornata di campionato ha riservato un esito deludente per la squadra di casa, che ha visto sfumare una potenziale vittoria con un rigore fallito da Mattia Zaccagni nel corso del secondo tempo. La prestazione di Kevin De Bruyne e compagni è stata ampiamente al di sotto delle aspettative, con una performance quasi irriconoscibile davanti al proprio pubblico.

Questo risultato ha portato il Napoli a scivolare a dodici punti dall'Inter, una distanza che rende il titolo ormai praticamente irraggiungibile per la squadra partenopea. Nel frattempo, la Lazio ha raggiunto quota 47 punti in classifica, attestandosi al nono posto, a una sola lunghezza dal Bologna che occupa l'ottava posizione. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi, la vittoria dello scudetto non è più una questione di se, ma solo di quando. Il primo match point utile per la matematica vittoria potrebbe arrivare già la prossima domenica. Tuttavia, la conquista del titolo in quella giornata non dipenderà unicamente dall'esito della partita contro il Torino, ma anche dai risultati che otterranno Napoli e Milan. Se il Milan dovesse vincere contro il Verona nella partita di domani, 19 aprile, l'Inter dovrà attendere la sfida di domenica sera, alle 20:45, che vedrà affrontare Torino e Inter, subito dopo la conclusione della partita tra i granata e i nerazzurri. Nel caso in cui il Milan dovesse invece incappare in un passo falso contro il Verona, l'attenzione dell'Inter si concentrerebbe esclusivamente sull'andamento della partita del Napoli. Nel corso del match, la Lazio è andata vicina al raddoppio all'undicesimo minuto con Basic, ma Milinkovic-Savic è riuscito a intervenire. L'occasione per siglare la seconda rete si è presentata intorno alla mezz'ora: un errore in fase di rilancio da parte di Buongiorno ha permesso a Noslin di intercettare il pallone e partire verso la porta del Napoli. L'attaccante è stato poi atterrato in area, guadagnando un calcio di rigore. La trasformazione del penalty è stata però neutralizzata dal portiere, e la successiva ribattuta è terminata alta, vanificando così la possibilità di raddoppio. Al 35esimo minuto, Cancellieri ha scagliato un tiro potente, ma ancora una volta il portiere napoletano si è distinto con un salvataggio, ripetendosi all'43esimo minuto sul tentativo di tiro di Tavares. Il raddoppio per la Lazio è arrivato poco dopo, grazie a Basic, che ha siglato la rete a seguito di una ripartenza biancoceleste iniziata dalla propria area di difesa. La partita si è conclusa con questo risultato. ROMA, 18 apr. (Adnkronos) - Un successo notevole ha segnato la 6ª edizione del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione, tenutasi presso il Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile. Oltre 6.000 visitatori hanno affollato i padiglioni di questa importante mostra-convegno, riconosciuta come un punto di riferimento a livello europeo per il settore del calcestruzzo, la prefabbricazione, la demolizione delle strutture in cemento armato, il trasporto e il riciclaggio degli inerti, nonché per le pavimentazioni continue e i massetti. L'edizione di quest'anno si era già preannunciata come un evento da record ancor prima della sua apertura, forte di 330 aziende espositrici, un incremento del 27% rispetto al 2024, 9.328 metri quadri di superficie netta espositiva, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, e 64 espositori esteri, segnando un incremento del 33%. Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. Ha sottolineato come, in un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche e preoccupazioni legate a possibili riduzioni dei budget di viaggio, registrare un bilancio positivo sia un segnale estremamente incoraggiante. Nei primi due giorni e alla vigilia della chiusura, sono stati riscontrati numeri di partecipazione record, che portano a stimare il superamento dei 6.000 visitatori unici distribuiti nell'arco dei tre giorni, con una significativa presenza di pubblico ed espositori internazionali. Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato da Potestà è la qualità elevata dei visitatori, tutti operatori altamente qualificati, un dato che consente di formulare un bilancio positivo e di guardare con ottimismo anche ai futuri appuntamenti. Mediapoint & Exhibitions ha confermato l'intenzione di proseguire con nuove manifestazioni focalizzate su temi strategici quali l'energia e l'innovazione industriale, con un'attenzione particolare al settore nucleare e alle tecnologie per la transizione energetica, ambiti che assumono un'importanza crescente alla luce della necessità di garantire autonomia, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività al sistema produttivo nazionale. In questo scenario, la manifestazione, arricchita da 16 convegni di alta qualità, ha rappresentato un momento di confronto cruciale per l'intera filiera del calcestruzzo. Il conflitto in Medio Oriente non solo ha inciso sui costi energetici, ma ha anche messo in luce i rischi legati all'approvvigionamento di materiali strategici per il settore edilizio, esercitando pressioni sui prezzi lungo l'intera catena delle costruzioni. Parallelamente, i recenti eventi che hanno evidenziato la fragilità del territorio e delle infrastrutture italiane hanno riportato in primo piano la questione della sicurezza e della manutenzione delle opere. Il GIC si è dunque confermato una piattaforma essenziale per il dialogo tra aziende, istituzioni e il mondo tecnico, promuovendo un confronto mirato sui temi della stabilità delle filiere produttive e della resilienza delle infrastrutture. A testimonianza dell'importanza primaria della fiera a livello europeo, oltre alla rinnovata presenza dell'Aeronautica Militare Italiana, sono giunte le dichiarazioni di diverse associazioni patrocinatrici. Tra queste, Giovanni Grondona Viola, presidente di Assimp Italia, ha ribadito come il GIC si sia affermato come un luogo privilegiato di dialogo tra imprese, professionisti e istituzioni, affrontando tematiche fondamentali quali l'innovazione, la sostenibilità e la chiarezza normativa per l'intero comparto. La fiera ha offerto un'opportunità unica per discutere e condividere soluzioni concrete per il futuro del settore





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