Successo italiano nella Coppa del Mondo: tre giocatori della Serie A prima chiamati per la manifestazione

La Scozia ha presentato la lista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026, con la promessa della voce autentica del loro main man, Ewan McGregor, in Nuova Zelanda dal 11 giugno al 19 luglio. Inoltre, tre giocatori della Serie A italiana - Scott McTominay e Billy Gilmour del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Che Adams del Torino - sono stati inclusi nella lista di convocati, dando loro l'opportunità di giocare nella massima competizione calcistica del Mondo.

In questi giorni le nazionali di calcio che parteciperanno alla Coppa del Mondo 2026 stanno render noto la lista dei convocati per la manifestazione che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio.

La Scozia ha scelto di affidarsi all'attore Ewan McGregor, originario della città scozzese di Perth. Nel breve video diffuso sui social, il protagonista di"Trainspotting" esalta il suo Paese, il vento che muove il paesaggio, la pioggia che porta colore nei luoghi selvaggi e le colline che si ergono come vecchi amici in attesa di condividere il loro panorama.

Inoltre, la passione per il calcio.

"È lì che il cuore batte più forte. Dopo 28 lunghe estati, il mondo sentirà finalmente di nuovo la tua voce" (l'ultima partecipazione scozzese ai Mondiali risale a Francia '98). Alla fine del video, al posto dei titoli di coda, la lista dei convocati tra cui quattro giocatori della Serie A italiana: Scott McTominay e Billy Gilmour del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Che Adams del Torino.

La Scozia affronterà Haiti, Marocco e Brasile nel Gruppo C. Domenica, a fine della gara contro il Girona al Wanda Metropolitano vinta per 1-0, Antoine Griezmann ha salutato in lacrime i tifosi dell'Atlético Madrid. L'attaccante 35enne, che quest'estate passerà all'Orlando City della MLS, si è scusato con i suoi tifosi per la sua scelta di trasferirsi.

Molto importante la vittoria di tre giocatori italiani nella manifestazione - gli International d'Italia - che abbiamo risollevato dalle ceneri in questi 20 anni e abbiamo lanciato nel panorama tennistico italiano. Ci sono stati anche motivi legati al lavoro, alla passione, non menges. We have won together -», Così Jannik Sinner ospite a Che Tempo Che Fa -»Qua a Roma domani sono due settimane che sono qui. Due settimane molto lunghe, toste.

Però il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Per Panatta e infine parlando del Presidente Mattarella: Lui è simpatico, divertente... " (Ginnastica ritmica, Letournels, 2022)





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coppa Del Mondo 2026 Scozia Ewan Mcgregor Serie A Scott Mctominay Billy Gilmour Lewis Ferguson Che Adams Najemmah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serie C 2026/2027, sono già 52 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomiTre dalla Serie B, quaranta club dalla Serie C e nove dalla Serie D.

Read more »

Modric guiderà la Croazia al Mondiale: la lista dei convocati dal ct DalicLe convocazioni preliminari dei croati per la Coppa del Mondo: presenti sette 'italiani'

Read more »

Frascati Scherma: Llavador sul podio nella Coppa del Mondo di fioretto, col bronzo tra i MasterUn nuovo week-end internazionale di belle soddisfazioni per il Frascati Scherma. Nel fine settimana appena messo alle spalle, il club tuscolano ha ottenuto altri risultati importanti

Read more »

Neymar pazzo di gioia, la promessa a Raphinha: 'Vinceremo la Coppa del Mondo'Il ritorno di Neymar con il Brasile è ormai realtà e l’attaccante verdeoro ha subito mostrato tutta la sua carica.

Read more »