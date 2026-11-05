Successore Ilva: Metinvest sceglie tra Jindal e fondo infrastrutturale sconosciuto

Metinvest ha 8 settimane per nominare il nuovo soggetto che rileverà l'ex Ilva. Le opzioni includono Jindal Steel o un fondo privato, mentre le offerte vincolanti scattano domenica.

Il gruppo metallurgico ucraino-olandese Metinvest ha dichiarato di aver ricevuto la richiesta formale di nominare entro otto settimane il nuovo soggetto che subentrerà totalmente o parzialmente alla gestione dell'ex Ilva. Durante un vertice tenutosi ieri presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), sono emerse due ipotesi concrete di acquisto da parte dei rappresentanti ucraini, in un contesto segnato dall'incertezza economica e dai costi elevati del processo di rilocazione. La corsa contro il tempo è iniziata ufficialmente, con la scadenza delle offerte vincolanti fissata per domenica sera, data entro la quale gli interessati devono presentare proposte definitive e irrevocabili.

Dettagli Core: Jindal Steel e Fondo Infrastrutturale

Le due principali opzioni in campo riguardano da un lato Jindal Sw, ex proprietario dell'impianto siderurgico di Taranto, e dall'altro un fondo infrastrutturale ancora non identificato nel dettaglio. Jindal Sw ha già dimostrato interesse e capacità tecnica, poiché nell'accordo di programma aveva esplicitamente garantito la continuità operativa dell'impianto, assicurando che la produzione non si fermasse nemmeno in caso di fallimento dell'operazione da parte di Metinvest. Questa garanzia rappresenta un fattore di stabilità cruciale per il governo italiano e per la tutela dei posti di lavoro, rendendo l'offerta dell'ex proprietario una delle più solide sul tavolo negoziale.

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L'altra ipotesi avanzata fa riferimento a un fondo infrastrutturale privato le cui caratteristiche specifiche e la cui identità rimangono sconosciute al momento. La presenza di questa terza via, seppur indefinita, amplia il panorama delle possibili soluzioni e indica la volontà di Metinvest di esplorare canali alternativi oltre al ritorno del fondatore storico. La selezione di uno di questi due soggetti dipenderà dalla capacità di garantire non solo la ripresa della produzione, ma anche l'assunzione dei costi enormi legati alla chiusura dell'area produttiva e alla bonifica ambientale, elementi che hanno finora scoraggiato molti potenziali acquirenti.

Posizioni degli Stakeholder: Federacciai e Ritardi

Graziella Gozzi, presidente di Federacciai, ha espresso posizioni nette riguardo alla complessità dell'operazione, parlando principalmente dei ritardi nel rilascio di una proroga al sistema interconnector. Questo strumento normativo permette alle imprese energivore di ottenere sconti significativi sulle forniture elettriche, diventando un elemento centrale per la competitività di qualsiasi futuro acquirente dell'ex Ilva. Senza la certezza di questi vantaggi tariffari, i margini di profitto potrebbero risultare insufficienti per coprire i costi di transizione, rendendo l'investimento ancora più rischioso e oneroso per i candidati.

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Non è escluso, tuttavia, che la presidente dell'associazione di categoria abbia sollevato anche dubbi specifici della cordata Metinvest su un'offerta alternativa, mettendo in luce le incertezze sul piano finanziario complessivo. Federacciai e altri attori industriali avevano in passato concordato di rinunciare a sostenere l'operatore a causa dei costi troppo alti, dei ritorni incerti e dei rischi giudiziari associati all'area. La mancanza di una comunicazione ufficiale di ritiro, nonostante queste posizioni, lascia aperta la gara e suggerisce una negoziazione in corso che cerca di bilanciare gli interessi privati con le esigenze pubbliche di riattivazione dello stabilimento.

Impatto Reale: Offerte Vincolanti e Prossimi Passi

La scadenza per domenica sera rappresenta il momento decisivo per definire il futuro industriale del sito tarantino, poiché le offerte presentate saranno vincolanti e non potranno essere ritirate. Al momento, le condizioni precise dell'eventuale accordo non sono ancora chiare, ma l'urgenza di trovare un acquirente è dettata dalla necessità di chiudere un capitolo lungo anni di occupazione illegale e di crisi ambientale. La posizione di Metinvest è delicata, poiché il colosso sta scontando gli effetti del conflitto tra Mosca e Kiev, e il piano degli ucraini appare molto oneroso per le finanze dell'azienda.

Difficoltà nel trovare soggetti interessati, dettate dai costi proibitivi, stanno rallentando l'avvicendamento, ma la pressione esterna continua a crescere. La gestione politica della vicenda è stata caratterizzata da alta tensione, come testimoniato dalla "war room" su WhatsApp attiva a notte fonda, dalla quale è uscito l'ordine esplicito di "niente ingerenze sul voto". Questo clima di massima riservatezza e rigidità sottolinea la natura sensibile della trattativa, che coinvolge non solo aspetti economici ma anche equilibri politici nazionali e internazionali, con la delegazione Usa presente a Roma a monitorare l'evolversi della situazione in modo discreto ma costante.