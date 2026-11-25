Il ministro sudcoreano delle educazione si è dimesso dopo le proteste per le misure ant frode IA all'esame nazionale. Analisi impatto e future riforme.

Il ministro sudcoreano dell'Educazione si è dimesso ufficialmente il 19 novembre, assumendosi la piena responsabilità per le misure controverse introdotte durante l' esame nazionale di ammissione universitaria a Seoul. La decisione arriva dopo settimane di accuse intense e un'esplosione di rabbia pubblica verso le nuove regole anticpiatta, applicate in modo considerato precipitoso e traumatico per i candidati.

Le misure drastiche e la ricompensa per le frodi

Le autorità hanno implementato un protocollo di sicurezza senza precedenti, limitando l'accesso al Wi-Fi nelle vicinanze dei centri d'esame. Sono stati posizionati adesivi speciali sui bottoni dei vestiti degli studenti per coprire eventuali microcamere nascoste, mentre sistemi tecnologici avanzati sono stati deployati per rilevare la presenza di smartphone. Il personale di controllo è stato triplicato, con 8.400 ispettori ed esaminatori schierati sul territorio, il doppio del numero previsto inizialmente.

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Per incoraggiare la denuncia dei casi di frode, il deputato del Partito del Potere Popolare, principale forza di opposizione, ha offerto una ricompensa di cento milioni di won, pari a circa 68mila euro. Questa cifra è stata promessa a chiunque riuscisse a contribuire all'individuazione delle frodi legate all'intelligenza artificiale, in un contesto di fiducia erosa nei confronti dell'integrità del sistema.

Il caos dei messaggi di allerta e le reazioni

La reazione più disruptive è stata l'invio di messaggi di emergenza a tutti i cellulari del paese durante l'esame. Questi avvisi, normalmente riservati a crisi nazionali gravi, emettevano segnali acustici intensi che ignoravano le impostazioni di suoneria, causando panico e confusione generalizzata tra i candidati nelle aule. Secondo il New York Times, questa mossa ha provocato proteste massive da parte di studenti e genitori, aggravando lo stress pre-esame.

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Le critiche hanno portato a una scrutinazione ferrea delle nuove regole, introdotte all'ultimo minuto. Esperti e osservatori hanno sottolineato come queste procedure abbiano sottoposto gli studenti a un carico psicologico insostenibile, impedendo loro di concentrarsi e risolvere correttamente i problemi complessi previsti dalla prova standardizzata.

Conseguenze e dati sulle irregolarità

L'esame, che dura otto ore e copre matematica, coreano, inglese, storia e altre materie, è considerato la chiave per l'accesso alle università prestigiose e a carriere ben retribuite. La sua importanza è tale da influenzare persino le prospettive matrimoniali, creando una pressione sociale estrema. Il 16 novembre, durante una seduta della commissione parlamentare per l'istruzione, il deputato del Partito del Potere Popolare ha sfidato il ministro a dimostrare di poter smascherare il 100% dei casi di frode.

Nonostante le misure, il 19 novembre sono stati registrati 111 casi di irregolarità legate all'uso o al possesso di dispositivi elettronici. Cinquantaquattro smartphone sono stati individuati specificamente grazie ai messaggi di allerta inviati. Il quotidiano Hankyoreh ha criticato la risposta tardiva del ministero, notando che si parlava già da inizio anno di un aumento delle frodi IA in altri esami professionali, ma l'intervento governativo è stato percepito come insufficiente a ristabilire la fiducia pubblica.

La richiesta di riforma strutturale del sistema

Le dimissioni non risolvono il problema di fondo: la sfiducia dei cittadini nella regolarità degli esami. Il professore emerito Shin Kwang-young dell'università Chung-Ang ha dichiarato al Financial Times che l'esame ha un ruolo eccessivo nella determinazione del futuro dei giovani, incentivando l'uso di tecnologie illecite. Ha affermato che il sistema attuale prepara male il paese alle sfide dei prossimi anni.

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Park Do-soon, figura chiave nella creazione del sistema educativo negli anni Ottanta, ha espresso un'opinione simile. Ha sottolineato che prima di preoccuparsi delle frodi, la nazione deve chiedersi se sia giusto sottoporre gli studenti a test che sembrano progettati apposta per l'intelligenza artificiale. Un modello IA è in grado di risolvere le prove in dieci minuti con il massimo dei voti.

Il quotidiano The Herald ha concluso che i controlli aggiuntivi non garantiscono la rimozione di tutti i dispositivi illeciti. È necessario riformare l'esame, introducendo elementi scritti e orali che valutino la creatività, il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi reali, invece di affidarsi a test standardizzati facilmente aggirabili dalla tecnologia moderna.