Risultati comunali Sudafrica: l'ANC scende al 32%, il DA guida a Cape Town. Il 6 novembre 2026 si profilano coalizioni a Johannesburg e Tshwane dopo un calo storico.

Il partito dell' African National Congress sta registrando un netto calo nei consensi elettorali in vista delle elezioni amministrative sudamericane, come confermato dai primi risultati aggiornati al 6 novembre 2026. I dati provvisori indicano che la forza politica storica del Sudafrica rischia di perdere il controllo di diverse metropoli chiave.

Calo storico dell'ANC al 32 per cento

L'African National Congress ha raccolto il 32 per cento dei voti espressi su un campione del 71 per cento delle urne aperte venerdì. Tale risultato segna un declino significativo rispetto al precedente ciclo elettorale amministrativo del 2021, quando il partito ottenne la sua peggiore prestazione storica fino a quel momento. La quota di voti è scesa di circa 14 punti percentuali in soli cinque anni.

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Il principale concorrente, l'Alleanza Democratica, si posiziona al secondo posto con il 25 per cento dei voti totalizzati. Questo divario indica che il dominio incontrastato dell'African National Congress, consolidato sin dalla fine dell'apartheid nel 1994, sta subendo un'erosione strutturale nelle preferenze degli elettori urbani.

Instabilità nelle grandi aree metropolitane

I risultati preliminari suggeriscono che nessun singolo partito otterrà la maggioranza assoluta nelle principali città, aprendo la strada a complesse trattative di coalizione. Il controllo di Johannesburg, la metropoli più grande del Sudafrica, dipenderà interamente dalle alleanze post-elettorali tra le forze politiche presenti in consiglio.

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Anche nella città di Tshwane, che ospita la capitale amministrativa Pretoria, si prevedono consigli comunali senza maggioranza. Le proiezioni attuali indicano che l'equilibrio di potere in queste aree urbane sarà determinato da accordi di last minute tra partiti con programmi politici divergenti.

Situazione critica a Cape Town e Durban

L'Alleanza Democratica sta invece conducendo una campagna di successo a Città del Capo, dove i dati di spoglio indicano una probabilità elevata di conquistare la maggioranza assoluta. Questa situazione contrasta nettamente con la complessità politica che si sta delineando nelle altre grandi aree urbane del paese.

Nel comune di eThekwini, centrato sulla città di Durban, il risultato finale rimane incerto nelle prime fasi di scrutinato. L'ex presidente Jacob Zuma spera che il suo nuovo partito, nato come scissione dall'African National Congress, possa riuscire a superare la soglia necessaria per governare da solo la municipalità.

Le cause sociali del cambiamento politico

Il drastico calo del consenso è attribuibile a una serie di fattori socio-economici che hanno frustrato la popolazione. Gli elettori hanno espressamente punito l'African National Congress per l'elevata criminalità, la disoccupazione di massa e gli scandali di corruzione che hanno interessato la classe dirigente negli ultimi anni.

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Le carenze nei servizi di base, in particolare le interruzioni frequenti dell'approvvigionamento idrico e dell'energia elettrica, hanno accelerato il cambiamento nell'atteggiamento degli elettori. Questi problemi strutturali hanno minato la credibilità storica del partito come liberatore nazionale e garante del benessere comune.

Sfide per le future coalizioni governative

Gli analisti politici considererebbero l'opzione migliore per garantire stabilità amministrativa a Johannesburg una partnership tra l'African National Congress e l'Alleanza Democratica. Tale scenario replicherebbe l'accordo di governo nazionale vigente dal 2024, creando un modello di gestione condivisa anche a livello locale.

Una sfida ideologica rimane però irrisolta tra le due formazioni principali. I due partiti mantengono posizioni contrapposte su questioni fondamentali come le politiche di risarcimento e riparazione razziale, il che potrebbe rendere difficili le negoziazioni necessarie per formare amministrazioni comunali funzionali ed efficaci nel breve termine.