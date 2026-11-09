Sudafrica: Crollo ANC nelle elezioni locali, Ramaphosa affronta sfida storica

L'ANC subisce la sua peggiore sconfitta elettorale dopo oltre tre decenni di dominio. Il presidente Ramaphosa e il leader dell'opposizione DA negoziano alleanze cruciali per il futuro politico del Sudafrica.

Il Sudafrica ha assistito a un radicale riorientamento del suo panorama politico il 4 novembre 2026, con il Partito dell'Alleanza Nazionale Africana (ANC) che ha subito la sua più grave sconfitta elettorale dalla fine dell'apartheid. I risultati delle elezioni governative locali hanno confermato che il partito storico, che ha guidato la nazione per oltre tre decenni sotto la leadership di Nelson Mandela, non può più contare sul sostegno incondizionato dei cittadini. Il voto ha segnato un passaggio decisivo verso una democrazia matura, dove la performance amministrativa e la capacità di consegna dei servizi pubblici hanno superato la lealtà storica al movimento di liberazione.

Crollo storico dell'ANC a Johannesburg e Tshwane

Il Partito dell'Alleanza Nazionale Africana ha ottenuto meno di un terzo dei voti totali, consolidando il suo peggior risultato nella storia del partito. Questa sconfitta ha ampliato la frammentazione politica del Sudafrica, spostando il potere verso rivali che storicamente erano in posizione secondaria. L'ANC ha perso il controllo di nessuna grande città in modo netto, classificandosi secondo nella città commerciale di Johannesburg e a Tshwane, che ospita la capitale amministrativa Pretoria. Questa sconfitta è stata interpretata dagli analisti come un chiaro segnale che gli elettori sudafricani stanno abbandonando le lealtà politiche tradizionali in favore di candidati che dimostrano maggiore efficienza e integrità. La crisi ha colpito il cuore del potere del partito, costringendo i suoi leader a confrontarsi con una realtà in cui il loro status dominante non è più garantito.

Also read Crollo di Bagnaia in Qatar: incidente grave, operazione in Italia

Ascesa della Democratic Alliance e strategia del DA

La Democratic Alliance (DA), il principale partito di opposizione, ha celebrato il risultato come una vittoria strategica per la sua capacità di attrarre elettori diversificati. Il partito ha dichiarato di aver ottenuto i voti di oltre un milione di sudafricani neri per la prima volta, basandosi sui propri modelli di analisi elettorale. Questo dato è fondamentale per l'identità della DA, che ha cercato a lungo di liberarsi dell'etichetta di "partito bianco", un'identificazione che il partito stesso rifiuta categoricamente. La DA è arrivata prima in cinque delle otto aree metropolitane considerate, entrando nelle trattative per le coalizioni con un margine di scelta significativamente superiore rispetto agli altri contendenti. Questo successo elettorale potrebbe influenzare la posizione del partito nella gara per il potere nazionale prevista per le elezioni del 2029.

Il ruolo di uMkhonto weSizwe e Jacob Zuma

Un'altra dinamica significativa emersa dalle elezioni è stata l'ascesa del partito uMkhonto weSizwe nella città portuale di Durban, inclusa nell'area di eThekwini. Qui, il partito guidato dall'ex presidente Jacob Zuma ha ottenuto il maggior numero di voti, classificandosi al primo posto mentre l'ANC si fermava al terzo posto. Questo risultato evidenzia la frammentazione del voto di protesta e la capacità del partito di Zuma di mobilitare specifici consensi elettorali. La presenza di un terzo attore così rilevante in una regione chiave complica ulteriormente il quadro delle alleanze. Le trattative per formare governi municipali in cui nessun partito ha ottenuto la maggioranza si svolgeranno nelle prossime due settimane. In queste aree, i partiti più piccoli detengono un potere di bilanciamento decisivo, costringendo sia l'ANC che la DA a fare concessioni strategiche.

Advertisement

Impatto sulla successione di Ramaphosa nel 2027

Le implicazioni di queste elezioni si estendono ben oltre l'amministrazione locale, influenzando direttamente la contestazione per la leadership dell'ANC prevista per il 2027. Si prevede che il presidente Cyril Ramaphosa lascerà la carica di leader del partito a dicembre di quell'anno, creando un vuoto di potere che i vari fazioni tenteranno di colmare. La capacità di qualsiasi fazione di tracciare un percorso credibile per tornare alla competitività elettorale determinerà la propria influenza nelle trattative interne. L'ANC sta ora negoziando da una posizione di debolezza, il che significa che le alleanze risultanti potrebbero rafforzare quella fazione che riesce a dimostrare una migliore capacità di recupero politico. Questa transizione è resa più complessa dalla mancanza di un successore ovvio, aumentando l'incertezza interna al partito dominante.

Reazioni della società civile e prospettive future

Wade Manning, Direttore Esecutivo del gruppo della società civile Defend Our Democracy, ha sottolineato che i risultati dimostrano la maturità della democrazia sudafricana. Ha dichiarato che i cittadini non stanno più fornendo un "assegno in bianco" ai partiti politici, richiedendo invece responsabilità concreta. Matshidiso Lencoasa della Budget Justice Coalition ha avvertito che le coalizioni future devono prioritizzare l'accountability, la trasparenza e il miglioramento dei servizi pubblici. L'ANC ha risposto alle sconfitte riconoscendo i propri fallimenti nella consegna di servizi di base come acqua e raccolta rifiuti. I leader del partito si riuniranno a fine settimana per analizzare la perdita, ma l'analista William Gumede suggerisce che la divisione interna potrebbe ostacolare la necessaria riforma. La credibilità dell'ANC potrebbe rimanere compromessa a lungo termine, trasformando la sconfitta in un punto di riferimento negativo per la futura azione di governo.