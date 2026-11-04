Sudafrica e USA: Ramaphosa annuncia nuova era post-elezioni USA e crisi AGOA

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa prevede un cambiamento nelle relazioni con Washington dopo la vittoria democratica alle mid-term. Il Sudafrica perde l'accesso AGOA dal prossimo gennaio e punta sulla diversificazione commerciale.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dichiarato che i risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, tenutesi lo scorso martedì 4 novembre 2026, segneranno l'inizio di un'epoca completamente nuova nelle relazioni globali. Questa previsione arriva dopo che milioni di elettori americani hanno inflitto una significativa sconfitta politica al presidente uscente Donald Trump, cambiando gli equilibri di potere a Washington.

Elezioni Usa e impatto sulle relazioni bilaterali

Il leader sudafricano ha sottolineato che il Partito Democratico ha conquistato il controllo sia del Senato che della Camera dei Rappresentanti, dimostrando chiaramente la volontà del popolo americano di invertire la rotta politica. Ramaphosa ha espresso questa valutazione ai giornalisti subito dopo aver espresso il proprio voto nelle elezioni comunali in corso nel suo paese, confermando la fiducia in un nuovo clima diplomatico. La vittoria democratica viene interpretata come un segnale di distensione che potrebbe migliorare i rapporti tra i due governi, attualmente tesi.

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Sospensione AGOA e ritorsioni commerciali

Nello stesso periodo, l'amministrazione Trump ha annunciato la decisione di porre fine all'accesso in esenzione doganale del Sudafrica al mercato statunitense, una misura che avrà effetto immediato a partire dal primo gennaio 2027. Questa mossa commerciale arriva a seguito di una serie di escalation diplomatiche iniziata lo scorso anno, quando gli Stati Uniti avevano già tagliato gli aiuti finanziari e espulso il precedente ambasciatore sudafricano da Washington. Ramaphosa ha definito l'annuncio della sospensione dall'AGOA un fatto nettamente negativo per l'economia del suo paese, riconoscendo l'impatto economico significativo che questa esclusione provocherà.

Tensioni ideologiche e narrative contrastanti

Le tensioni tra Pretoria e Washington sono alimentate da profonde divergenze ideologiche, in particolare riguardo alla questione della terra e delle minoranze. Donald Trump ha giustificato la sua posizione criticando quella che definisce una persecuzione dei bianchi nel Sudafrica, una narrazione che il governo di Ramaphosa respinge categoricamente come falsa e diffusa da gruppi marginali. Questa disputa politica ha creato un ostacolo significativo alle relazioni bilaterali, portando a un deterioramento dei legami diplomatici che ora potrebbero trovare spazio per una revisione con l'arrivo dei Democratici al Congresso.

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Strategia di diversificazione economica

Di fronte a questa esclusione commerciale, il Sudafrica ha iniziato a lavorare intensamente per garantire l'accesso a nuovi mercati di esportazione alternativi. Ramaphosa ha affermato che la diversificazione economica è diventata ora la priorità assoluta per il paese, riducendo la dipendenza dal mercato americano. Nonostante l'esclusione dall'AGOA, il presidente ha confermato che le relazioni commerciali di base con gli Stati Uniti continueranno, sebbene su basi differenti rispetto al passato, con un focus sulla negoziazione di un accordo commerciale bilaterale più specifico e mirato.

Prospettive future e prossimi passi

Con la sospensione AGOA che entrerà in vigore a gennaio 2027, il governo sudafricano deve accelerare i negoziati per un nuovo patto commerciale che sostituisca i vantaggi precedenti. L'obiettivo principale di Pretoria rimane quello di stabilizzare il settore delle esportazioni, garantendo che le aziende sud africane trovino vie alternative per competere nel mercato globale. La situazione rimane delicata ma con nuove possibilità di dialogo dovute al cambio di direzione politica negli Stati Uniti, offrendo una finestra di opportunità per rinsaldare i legami economici su basi più equilibrate e reciprocamente vantaggiose per entrambe le nazioni.