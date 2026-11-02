Sudafrica elezioni comunali 4 novembre: acqua, lavoro e criminalità

Sudafrica elezioni comunali: il 4 novembre gli elettori scelgono tra problemi di servizi, disoccupazione e sicurezza. Focus su Johannesburg, Città del Capo e Pretoria.

Il 4 novembre i cittadini sudafricani andranno alle urne per le elezioni comunali, un voto cruciale che si svolgerà in un clima di profonda frustrazione. Le preoccupazioni principali degli elettori riguardano la scarsa qualità dei servizi pubblici, la disoccupazione elevata, la criminalità e l'aumento del costo della vita. Queste problematiche sono particolarmente acute nelle principali metropoli del paese, dove la tensione sociale è palpabile alla vigilia dello scrutinio.

Crisi Servizi Base e Infrastrutture

La carenza idrica e le forniture elettriche intermittenti sono diventate i simboli più visibili dei fallimenti amministrativi locali. Questi disagi hanno alimentato la rabbia degli elettori, erodendo significativamente il supporto tradizionale al partito al governo, l'African National Congress. La popolazione esprime la propria protesta anche in modi concreti, come mostrato a Bronkhorstspruit, a est di Pretoria, il 27 ottobre 2026, dove i residenti trasportavano secchi per raccogliere acqua da una tubatura che perdeva.

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A Johannesburg, circa un terzo dell'approvvigionamento idrico della città va perso prima di raggiungere i clienti. Le cause principali di questa enorme inefficienza includono infrastrutture obsolete, tubature rotte, perdite continue e la presenza massiccia di allacciamenti abusivi alla rete. Queste dati provengono dall'ultimo rapporto annuale dell'agenzia idrica municipale, che evidenzia una crisi strutturale difficile da risolvere rapidamente.

Anche Tshwane, l'area metropolitana che comprende la capitale amministrativa Pretoria, affronta sfide simili. Le sue reti idriche ed elettriche soffrono dello stesso invecchiamento dei componenti e di ingenti ritardi nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo accumulo di problemi tecnici mette a dura prova la capacità dei servizi pubblici di garantire una fornitura stabile agli abitanti della capitale.

La situazione nell'area metropolitana di eThekwini, che include la città portuale di Durban, è ancora più critica per quanto riguarda l'acqua. Secondo il rapporto di oversight della città, più della metà dell'approvvigionamento idrico viene persa prima di raggiungere i clienti paganti. Anche qui, le infrastrutture datate, le perdite della rete e gli allacci illegali sono i fattori determinanti di questo spreco enorme e inaccettabile.

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Cape Town ha cercato di contrastare queste tendenze dirigendo investimenti significativi verso le infrastrutture idriche, elettriche e dei trasporti. L'obiettivo è tenere il passo con la rapida crescita della popolazione urbana. Tuttavia, nonostante questi sforzi, i rischi a lungo termine per la sicurezza idrica della città rimangono una preoccupazione centrale per le autorità locali e per la popolazione residente.

Disoccupazione e Mercato del Lavoro

La disoccupazione costituisce un altro tema chiave nell'agenda elettorale, con condizioni che variano sharply tra le diverse metropoli. I dati forniti da Statistics South Africa mostrano un peggioramento della situazione in alcune aree. A Johannesburg, il tasso di disoccupazione è salito al 35,9% nel secondo trimestre, rispetto al 33,0% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

Anche in Tshwane si registra un aumento significativo, con il tasso di disoccupazione che passa dal 30,8% al 34,2% nello stesso lasso di tempo. Questi numeri indicano una crescente difficoltà per il mercato del lavoro nelle aree più popolose e industrializzate, alimentando il malcontento sociale e la sfiducia verso la gestione economica locale da parte dei governi municipali attuali.

All'opposto, Cape Town e eThekwini registrano i tassi di disoccupazione più bassi tra le principali aree metropolitane. Cape Town si attesta al 21,9%, mentre eThekwini è leggermente inferiore, al 21,2%. Quest'ultima ha addirittura superato Città del Capo diventando il metro con il tasso ufficiale di disoccupazione più basso, un risultato ottenuto grazie a una crescita occupazionale sostenuta negli ultimi mesi.

In particolare, eThekwini ha visto aumentare l'occupazione di circa 90.000 posti di lavoro nell'ultimo anno, raggiungendo un totale di 1,29 milioni di occupati. Questo dinamismo economico relativo nella regione di Durban offre un quadro diverso rispetto alle difficoltà riscontrate nelle altre grandi città, sebbene le sfide strutturali rimangano presenti.

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Criminalità e Sfide Abitative

La criminalità continua a essere una delle maggiori preoccupazioni degli elettori nelle più grandi città del Sudafrica. Nonostante alcuni miglioramenti registrati in specifiche categorie di reati, la percezione di insicurezza persiste. Le statistiche di polizia del primo trimestre hanno mostrato un calo dei omicidi, delle rapine a mano armata con autovettura e delle rapine aggravate in Tshwane rispetto all'anno precedente.

A Cape Town, anche se si sono registrati meno omicidi rispetto all'anno scorso, la violenza di gang continua a guidare le statistiche letali in alcune parti della città. Questa presenza organizzata della criminalità rappresenta una sfida costante per le forze dell'ordine e un elemento di destabilizzazione sociale che gli elettori chiedono di affrontare con maggiore efficacia nelle prossime amministrazioni.

La rapida urbanizzazione sta esercitando una pressione crescente sugli alloggi a prezzi accessibili e sui servizi municipali nella maggior parte dei comuni. Cape Town, in particolare, ha attratto un afflusso significativo di persone e attività commerciali, beneficiando di una forte ripresa del settore turistico dopo la pandemia di COVID. Tuttavia, questo boom ha avuto effetti collaterali negativi sul mercato immobiliare locale.

L'aumento dei prezzi delle proprietà, la proliferazione degli affitti a breve termine e una forte domanda di locazioni hanno messo sotto stress il mercato abitativo. Gli abitanti delle fasce a reddito medio e basso faticano sempre di più a trovare alloggi dignitosi ed economici. Questa crisi abitativa si intreccia con le difficoltà nella fornitura di servizi di base, creando un circolo vizioso di disagio sociale.

Anche Tshwane affronta una crescente domanda di alloggi e servizi fondamentali per la sua popolazione in espansione. La pressione sulle infrastrutture esistenti rischia di peggiorare la qualità della vita se non verrà gestita con politiche abitative efficaci. Le autorità devono bilanciare la crescita demografica con la capacità di fornire servizi essenziali come acqua, elettricità e raccolta rifiuti.

In eThekwini, invece, i ritardi nella sanificazione rimangono una sfida critica per alcune comunità. L'assenza di servizi igienico-sanitari adeguati rappresenta un problema di salute pubblica e di dignità umana che gli elettori si aspettano venga risolto dalla nuova amministrazione. La combinazione di questi fattori sociali, economici e infrastrutturali rende queste elezioni comunali uno dei momenti politici più delicosi per il Sudafrica negli ultimi anni.