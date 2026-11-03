Sudafrica: elezioni comunali, ANC sotto attacco per servizi carenti

Il Sudafrica vota per le elezioni comunali del 4 novembre. L'ANC rischia di perdere il 40% dei voti a causa di corruzione e crisi dei servizi pubblici.

La Repubblica Sudafricana si presenterà alle urne mercoledì 4 novembre 2026 per le elezioni comunali, un momento cruciale che potrebbe ridefinire l'equilibrio politico nazionale. La rabbia popolare accumulata contro la corruzione dilagante, l'aumento della criminalità e il collasso dei servizi pubblici fondamentali sta minacciando di infliggere un nuovo colpo devastante all' African National Congress (ANC). Questo storico partito, fondato da Nelson Mandela, affronta una sfida esistenziale in un contesto economico fragile e socialmente diviso.

Crollo consenso ANC e governi instabili

I sondaggi elettorali indicano che l'African National Congress potrebbe scendere sotto la soglia critica del quaranta percento dei voti, un livello mai raggiunto finora nelle consultazioni locali. Durante le elezioni comunali del 2021, il partito di Mandela era già sceso al di sotto del cinquanta percento per la prima volta nella sua storia moderna. L'assenza di un altro soggetto politico sufficientemente forte da assumere il ruolo egemone lascia molte città sudafricane sulla strada di governi di coalizione precari e instabili. Queste amministrazioni miste sono state già indicate come responsabili parziali dell'incapacità di garantire servizi essenziali come l'approvvigionamento idrico e la fornitura continua di elettricità alle utenze domestiche.

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Ramaphosa e la successione politica

L'esito di questa votazione stabilirà le basi strategiche per le prossime elezioni nazionali previste nel 2029, influenzando direttamente la dinamica interna alla leadership dell'African National Congress. Il presidente Cyril Ramaphosa, mentre si avvicina alla scadenza del suo mandato come leader del partito fissata per il 2027, deve gestire le aspettative dei sostenitori. Ramaphosa ha dichiarato pubblicamente che i fallimenti a livello comunale hanno contribuito al calo della fiducia dei cittadini nella governance democratica. Nonostante abbia riconosciuto esplicitamente le mancanze operative all'interno della propria organizzazione, il leader attuale mantiene un tono ottimista riguardo alla possibilità di riconquistare il sostegno dell'elettorato nel breve termine.

Battaglia per Johannesburg e Tshwane

Il controllo amministrativo di Johannesburg, cuore commerciale del Sudafrica, rappresenterà la posta in gioco più elevata e rimane ancora incerta dopo una campagna elettorale intensa. La candidata dell'Alleanza Democratica (DA), Helen Zille, ha condotto una vigorosa battaglia per la carica di sindaco e le proiezioni elettorali suggeriscono che otterrà il maggior numero di voti individuali. Tuttavia, le analisi indicano che questo successo non sarà sufficiente per raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per governare senza partner. Questa situazione costringerà probabilmente a nuove trattative post-voto complesse e prolungate per formare l'amministrazione cittadina.

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Tshwane, Durban e uMkhonto weSizwe

Oltre alla metropoli economica, altre aree urbane meritano un'attenzione particolare per il loro impatto sul panorama politico nazionale. Tshwane, sede della capitale amministrativa Pretoria, è un'altra arena chiave dove si giocano pezzi importanti dello scenario locale. Parallelamente, la regione di eThekwini, che include la città portuale di Durban, vede una forte presenza del partito uMkhonto weSizwe. Questa formazione politica gode di ampio consenso grazie al supporto dell'ex presidente Jacob Zuma, creando un dinamismo competitivo unico rispetto ad altre circoscrizioni. L'amministrazione locale è storicamente un punto debole per l'ANC, costretto nel 2024 a formare coalizioni con la DA e partiti minori dopo aver perso la maggioranza nazionale.

Servizi pubblici e sicurezza sociale

Nonostante la fedeltà residua di alcuni elettori dovuta al ruolo del partito nell'abolizione dell'apartheid, un numero crescente di cittadini sudafricani mostra stanchezza verso problemi strutturali persistenti. Le blackout energetici ricorrenti e le carenze idriche colpiscono anche zone urbane sviluppate come Johannesburg, alimentando il malcontento generalizzato. L'alta disoccupazione e la scarsa sicurezza pubblica restano le principali preoccupazioni sociali della popolazione durante questa tornata elettorale. I seggi elettorali apriranno alle ore sette del mattino ora locale (cinque minuti GMT) e chiuderanno alle nove della sera (diciannove minuti GMT). I primi risultati ufficiali saranno attesi e annunciati domenica, completando una settimana di attesa per le istituzioni e gli analisti politici.