Sudafrica elezioni locali: ANC perde terreno, coalizioni incerte

Le elezioni comunali del 4 novembre in Sudafrica vedono il calo del sostegno all'ANC. Gli analisti prevedono governi di coalizione instabili e sfide per i servizi pubblici.

Le urne apriranno il 4 novembre per le elezioni comunali in Sudafrica, un voto cruciale che segna un potenziale punto di svolta nella storia politica del paese. I sondaggi indicano una frammentazione crescente dell'elettorato e un declino significativo per l' African National Congress, storico partito al potere. Questa tendenza rende sempre più difficile ottenere maggioranze assolute, costringendo i partiti a negoziati complessi per la formazione delle amministrazioni locali.

Il crollo del consenso ANC

La prima volta che Mpho Moroka ha votato, nel 2008, ha sostenuto l'African National Congress. A distanza di quasi due decenni, la 38enne disoccupata di Soweto ha cambiato schieramento passando alla rivale Democratic Alliance in vista delle elezioni locali. La sua decisione riflette un malessere diffuso nelle township sudafricane, dove la povertà e la mancanza di cambiamenti concreti hanno spinto molti elettori storici verso l'opposizione.

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Louw Nel, senior political analyst presso Oxford Economics Africa, afferma che i sondaggi suggeriscono un supporto per l'ANC che potrebbe scendere fino al 31% o 34%. Questo dato rappresenta circa la metà dei più del 60% ottenuti nelle elezioni locali del 2011. Tuttavia, il partito non è l'unico a subire perdite; la Democratic Alliance, il secondo partito più grande, non sta catturando tutti gli elettori scontenti dell'ANC.

Fragmentazione dell'elettorato

Invece di concentrarsi su un unico avversario, gli elettori si stanno disperdendo tra numerosi altri partiti. Tra questi figurano gli Economic Freedom Fighters, di orientamento progressista, e uMkhonto weSizwe, guidato dall'ex presidente Jacob Zuma. Centinaia di partiti parteciperanno alle votazioni, creando uno scenario politico estremamente complesso e imprevedibile per i responsabili politici e gli analisti.

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A Città del Capo, Abdul Tonta, un elettore ventottenne disoccupato al primo voto, ha espresso il desiderio di cambiamento e occupazione. Ha dichiarato di essere stato ingannato molte volte dai partiti in passato, sottolineando la necessità di vedere persone come lui e i suoi fratelli trovare lavoro. La sua voce rappresenta quella parte dell'elettorato che cerca soluzioni concrete ai problemi economici quotidiani.

Instabilità a Johannesburg

Alcuni cittadini temono gli effetti negativi di futuri accordi di coalizione e trattative dietro porte chiuse. Yunus Chamda, coordinatore del gruppo della società civile Joburg Crisis Alliance, formato nel 2023 per affrontare quello che definisce caos delle coalizioni, ha evidenziato i rischi legislativi attuali. Secondo Chamda, la legislazione lascia ai partiti la piena autonomia nelle negoziazioni, senza sufficienti garanzie di stabilità.

Le alleanze politiche mutevoli e la porta girevole dei sindaci hanno contribuito al peggioramento dei servizi e al declino finanziario a Johannesburg. Piccoli partiti hanno ottenuto troppo potere, permettendo ai politici di eludere la responsabilità. I precedenti due sindaci provenivano da un partito con solo tre seggi su 270 nel consiglio comunale. Dal 2021, la città ha visto sette diversi sindaci, creando una grave instabilità istituzionale.

Sfide per le future coalizioni

Gli analisti suggeriscono che una via per governi municipali stabili nelle città altamente contese potrebbe essere il replicare l'accordo nazionale tra ANC e Democratic Alliance, formatosi dopo le elezioni del 2024. Tuttavia, entrambe le parti devono valutare il costo politico di tale collaborazione a livello municipale. Né l'ANC né la DA mostrano entusiasmo per questa prospettiva, temendo difficoltà nell'implementazione dei propri programmi.

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Loyiso Masuku, presidente regionale dell'ANC a Johannesburg, ha dichiarato che le coalizioni rendono difficile l'attuazione completa dei piani politici. Helen Zille, candidata sindaco della Democratic Alliance a Johannesburg, ha aggiunto che i partner spesso non rispettano gli accordi firmati. La sfida principale rimane quindi garantire amministrazioni stabili capaci di migliorare i servizi, ricostruire le infrastrutture e attrarre investimenti essenziali per il futuro del paese.