Il governo sudafricano ordina un'inchiesta sul trattamento riservato a Tatjana Smith, nata in patria ma ora sotto le bandiere dei Paesi Bassi, dopo il ritardo dei premi.

Il ministro dello sport del Sudafrica, Gayton McKenzie, ha disposto l'avvio di un'indagine ufficiale sulle condizioni di trattamento riservate a Tatjana Smith, campionessa olimpica di nuoto che ha annunciato il suo passaggio sotto le bandiere dei Paesi Bassi per le future competizioni internazionali. La decisione governativa arriva immediatamente dopo le dichiarazioni pubbliche dell'atleta, che ha chiarito le motivazioni dietro la sua scelta di cambiare nazionalità sportiva, evidenziando gravi problematiche interne alla federazione nazionale.

Indagine sui ritardi premi mondiali

L'autorizzazione all'inchiesta è stata richiesta dalla Confederazione Sportiva Sudafricana e Comitato Olimpico (SASCOC) in risposta alle accuse formulate dalla stessa Smith, la quale ha denunciato un trattamento ingiusto e ritardato nella distribuzione dei compensi economici. Il ministro McKenzie ha espresso il proprio rammarico per la gestione errata, affermando che l'atleta è stata trattata in modo ostile e con comportamenti che hanno messo a rischio la sua dignità sportiva.

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Cronologia controversie finanziarie

Tatjana Smith ha specificato che il premio in denaro di 35.000 dollari vinciti ai Campionati mondiali di nuoto 2023 svoltisi a Fukuoka, in Giappone, le è stato trattenuto per un periodo di dodici mesi consecutivi. Quando il pagamento è stato infine effettuato, la somma non includeva gli interessi maturati durante il ritardo, interessi che l'atleta ha ricevuto esclusivamente dopo aver coinvolto la propria rappresentanza legale per fare valere i propri diritti.

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Posizione ufficiale e critiche al sistema

Gayton McKenzie ha dichiarato con fermezza che i responsabili dell'accaduto dovrebbero provare vergogna per aver trattato la più decorata atleta olimpica nella storia del Sudafrica come un nemico del paese. Il funzionario ha sottolineato che, nonostante la sua volontà di licenziare immediatamente i dirigenti responsabili, le normative vigenti impongono alla SASCOC di gestire l'iter investigativo iniziale per evitare sanzioni internazionali.

Conseguenze future e obiettivo Los Angeles

La doppia cittadina, in precedenza nota con il cognome Schoenmaker prima del matrimonio, si è ritirata nel 2024 per poi ritirare le dimissioni nel corso dell'anno attuale, concentrandosi ora sulla qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Smith ha vinto l'oro nei 200 metri rana alle Olimpiadi di Tokyo e l'oro nei 100 metri rana a Parigi, aggiungendo due medaglie d'argento al suo palmarès, e cerca ora un supporto tecnico più sostenibile per la sua carriera.