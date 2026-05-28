Sudafrica: parlamento fissa riunione per commissione impeachment su Ramaphosa

Il parlamento sudafricano convoca per lunedì la prima riunione della commissione che indagherà sullo scandalo Farmgate che coinvolge il presidente Ramaphosa, in un procedimento di impeachment riattivato dalla Corte Costituzionale.

Il parlamento sudafricano ha fissato per lunedì la prima riunione di una commissione per l'impeachment che indagherà sulle accuse relative al cosiddetto scandalo Farmgate che coinvolge il presidente Cyril Ramaphosa .

La notizia è stata diffusa giovedì dal partito Alleanza Democratica (DA), principale formazione di opposizione prima di entrare a far parte di un governo di coalizione con l'African National Congress (ANC) di Ramaphosa. La riunione rappresenta una tappa cruciale nel procedimento di impeachment contro Ramaphosa, riattivato all'inizio di maggio dalla Corte Costituzionale dopo che era stato sospeso.

Per il presidente, la vicenda ha rappresentato una fonte di forte imbarazzo e ha minato la sua credibilità politica, nonostante le sue ripetute dichiarazioni di innocenza. Lo scandalo risale al 2020, quando alcuni fasci di banconote furono rubati da un divano nella fattoria di Ramaphosa, sollevando interrogativi sulla provenienza del denaro e sul perché fosse nascosto nei mobili. Il presidente ha sempre negato ogni addebito, sostenendo che si trattava di proventi legittimi legati alla vendita di bestiame.

Tuttavia, un rapporto di un comitato indipendente ha trovato prove preliminari di una sua cattiva condotta, spingendo la Corte Costituzionale a ordinare la ripresa del processo di impeachment





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