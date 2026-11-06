Sudan: Crisi Sfollati e Crollo Aiuti Umanitari ONU 2025

L'ONU avverte che 15,4 milioni di sfollati nel Sudan rischiano l'esposizione per carenza fondi. Con solo 936.000 assistiti, la crisi umanitaria si aggrava.

Il 6 novembre, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ( UNHCR) e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ( OIM) hanno diffuso un allarme urgente riguardo alla condizione dei milioni di persone sfollate a causa della guerra civile in Sudan. Le due agenzie hanno dichiarato che il drastico esaurimento delle scorte di aiuti umanitari, causato da una grave carenza di finanziamenti, lascia la prospettiva di milioni di individui senza un riparo di emergenza adeguato.

Divario Crisi Risorse e Necessità Urgenti

Stime dettagliate indicano che circa 15,4 milioni di persone dislocate in tutto il Sudan necessitano immediatamente di alloggi di emergenza e di beni essenziali per la casa. Nonostante l'entità del bisogno, i vincoli di budget obbligano le organizzazioni umanitarie a concentrare il proprio supporto assistenziale esclusivamente su una quota ridotta, pari approssimativamente al 10% della popolazione bisognosa. Questa limitazione finanziaria crea un divario strutturale tra la richiesta e l'offerta di supporto vitale.

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Al momento, sono state 936.000 le persone che hanno ricevuto un qualche tipo di assistenza. La dichiarazione congiunta delle agenzie sottolinea come questo numero sia insufficiente a coprire la vastità della crisi. I magazzini delle organizzazioni stanno diventando vuoti, rendendo impossibile garantire un supporto continuativo alle famiglie colpite dal conflitto armato in corso.

Analisi Situazione Conflitto e Movimento Popolazioni

Il Sudan continua a essere definito la più grande crisi di sfollamento al mondo, a oltre tre anni dallo scoppio della guerra nel 2023. Il conflitto ha visto lo scontro tra l'esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido, un gruppo paramilitare, che hanno combattuto per il controllo del paese, incluso il dibattito sull'integrazione delle forze nelle transizioni verso un governo civile. Questo contesto bellico ha destabilizzato intere regioni, generando un flusso massiccio di persone alla ricerca di sicurezza.

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Oltre 8,6 milioni di persone rimangono attualmente sfollate all'interno dei confini nazionali. Parallelamente, più di 4,6 milioni di cittadini hanno attraversato le frontiere per trovare riparo nei paesi vicini, come evidenziato dai movimenti di rifugiati verso il Ciad. Queste cifre riflettono la gravità dell'instabilità politica e militare che continua a segnare la regione del Sahel e il Corno d'Africa.

Posizioni Stakeholder e Impatto Operativo Diretto

Mohamed Refaat, il responsabile dell'OIM per il Sudan, intervenuto durante un briefing dell'ONU a Ginevra da Khartoum, ha descritto la situazione operativa come critica. Ha spiegato che l'agenzia sta faticando enormemente a mantenere le sue operazioni poiché le risorse stanno diminuendo a un ritmo allarmante. Le strutture di stoccaggio, un tempo piene, sono ora completamente vuote, privando le vittime della guerra di beni di prima necessità.

Refaat ha sottolineato che, solo nell'anno corrente, l'OIM era riuscita a distribuire oltre 40.000 tonnellate di aiuti. Tuttavia, la capacità di intervento è stata drasticamente ridotta. L'agenzia ha dovuto prendere la decisione dolorosa di servire solo un candidato su dieci, e anche all'interno di questa selezione limitata, è stato possibile raggiungere soltanto 900.000 persone con le risorse disponibili.

Conseguenze Future e Prossimi Passi Critici

Nonostante i recenti rientri nelle zone di origine, Mohamed Refaat ha avvertito che il numero degli sfollati interni potrebbe aumentare nuovamente. Molte delle oltre 5,2 milioni di persone tornate nelle loro aree hanno trovato case, infrastrutture e servizi di base distrutti, costringendole a spostarsi ancora una volta. La mancanza di ricostruzioni adeguate alimenta un ciclo di migrazione forzata continuativa.

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Le agenzie hanno lanciato un appello urgente per ottenere finanziamenti immediati finalizzati a reintegrare le scorte di emergenza. L'obiettivo è prevenire un ulteriore deterioramento delle condizioni di vita per i sudanesi sfollati. Senza un'iniezione rapida di capitali, la capacità di rispondere alle esigenze critiche della popolazione colpirà un punto di non ritorno, con conseguenze umanitarie di lunga durata.