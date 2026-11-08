Sudan: Esercito arresta Ahmed Haroun ricercato CPI per crimini in Darfur

L'esercito sudanese detiene Ahmed Haroun, ex funzionario di al-Bashir e leader NCP, ricercato dalla CPI per genocidio in Darfur, durante la guerra contro le RSF.

L'esercito del Sudan ha arrestato Ahmed Haroun, ex alto funzionario islamista dell'era di Omar al-Bashir e attuale presidente del Partito del Congresso Nazionale. Ladetenzione colpisce un uomo da anni ricercato dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e genocidio commessi nella regione del Darfur all'inizio degli anni 2000.

Dettagli sull'arresto di Ahmed Haroun

Le autorità militari hanno confermato la cattura di Haroun, figura di spicco del vecchio regime che si nascondeva da diversi anni. La sua identificazione e il successivo fermo rappresentano un evento di enorme rilevanza geopolitica, considerando il suo status di ricercato internazionale per atrocità commesse nel Darfur durante gli anni duemila. Non ci sono stati commenti immediati da parte dello stato maggiore dell'esercito sudanese né reazioni ufficiali dalla Corte Penale Internazionale.

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Alleanza precaria contro le RSF

Questa operazione avviene in un contesto di guerra civile in corso contro le Forze di Supporto Rapido, un gruppo paramilitare. In un'intervista pubblicata sabato su un podcast televisivo, Haroun aveva dichiarato che il Partito del Congresso Nazionale e l'esercito regolare, pur non essendo politici allineati, erano uniti nella lotta contro le RSF. I membri del movimento islamista hanno affermato di aver fornito supporto alle avanzate delle forze governative durante oltre tre anni di conflitto.

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Contesto storico e crimini in Darfur

Il Partito del Congresso Nazionale affonda le sue radici nel movimento islamista che dominava la scena politica nei primi anni dell'era di al-Bashir, negli anni Novanta. Haroun è accusato specificamente di crimini commessi nel Darfur all'inizio degli anni 2000. La sua cattura solleva interrogativi sul motivo per cui l'esercito abbia agito contro un ex alleato che ha contribuito alla resistenza contro le milizie paramilitari nel conflitto attuale.

Impatto sulla crisi umanitaria in Sudan

Il conflitto in Sudan, che ha coinvolto potenze straniere, ha creato quella che le Nazioni Unite definiscono la più grande crisi umanitaria del mondo. Oltre tre anni di guerra hanno causato ondate di massacri etnici, carestia e massicci sfollamenti di popolazione civile. La detenzione di una figura chiave come Haroun potrebbe avere ripercussioni immediate sull'equilibrio di potere tra le fazioni in lotta e sulla percezione internazionale del governo di transizione.